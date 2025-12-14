千年潮聲裡的宋代奇蹟！再訪泉州洛陽橋，中國第一座跨海大橋，親眼見證蔡襄與海蠣共築的「固基」工程智慧
旅行中總有一些地方，第一次相遇時只留下隱約的輪廓；
第二次再訪時，才真正讓你走進它的內心。
對我而言，泉州的「洛陽橋」便是這樣的一座橋。
這是我第二次來到這裡；
第一次造訪時已是傍晚，天色暗得很快，橋上風聲獵獵，
我只能從朦朧的輪廓裡猜想它的壯闊與歷史，
那時的洛陽橋像是把千年祕密藏在夜色中，不讓我看清。
而這一次，陽光乾淨，風也柔軟，
整座橋彷彿在白日裡重新甦醒，周遭環境美得讓人屏息，江水閃著光，連石縫間的小草都顯得生氣盎然。
我第一次真正感受到：原來歷史的重量，在陽光下竟能如此明亮。
古人眼中的「跨海大橋」
洛陽橋有一個非常響亮的稱號「中國第一座跨海大橋」，
同時它也是「中國三大名橋」之一。
站在橋上，看著如今平靜的江口與遠處的水岸，
我其實很難想像千年前這裡的「跨海」畫面。
潮水洶湧、船舶穿梭、漁民與商旅在風雨中等待渡口開船……
那應該是一幅十分壯烈的圖景。
如今的景色太安靜了，
安靜得像一幅畫，
旁邊都是一棟棟的高樓大廈，完全與古代不同的天際線，
但正是因為如此，更能體會這座橋在宋代所扮演的角色是多麼不可思議。
洛陽橋原名「萬安橋」，名字裡有祈願，也有滄桑；
那是一種很直接、也很溫柔的祝福，
願每個渡江的人，都能平安。
北宋時期的泉州，是向世界敞開胸懷的港口。
然而洛陽江口水勢兇猛，潮汐洶湧，渡口常有悲劇發生。
走在橋上，我心裡浮現一個畫面：
千年前的母親，也許曾站在江邊祈求潮水小一點；
商人、僧侶、旅人，也曾在渡口前默默對著江風許願。
往昔的艱難與渴望，都藏在「萬安」兩字裡。
蔡襄，傳說中把筆墨與責任一起放進潮水的人；
陽光下，我遠遠看著橋另一端的蔡襄雕像，
這次我沒有像第一次那樣走完整座橋，
只走到一半的位置，停在那裡遙望著他的身影。
有人說他是書法家，是「宋四家」之一；
但更多人記得他，是因為他修了這座橋。
嘉祐年間，他兩度任泉州太守，親自統籌建橋，
與潮水、技術、材料、民生對抗三年，使這座石橋終於在 1059 年落成。
站在橋上，我彷彿能聽見歷史裡傳來的聲音：
不是書卷翻頁的沙沙聲，而是石塊搬運、工匠喘息、潮水拍打的節奏。
第一次在夜色裡看見他時，我什麼細節都沒看清；
但這一次，即使沒有走到雕像前，我卻比第一次更能理解他。
古人的智慧，藏在石頭裡的奇蹟
白天的洛陽橋很適合慢慢走。
你會看到橋墩像船首般尖銳的形狀，那是用來分水的；
你會發現橋墩上附著層層海蠣，那不是自然的巧合，
而是古人利用海蠣的黏液與殼體「固基」的工程智慧；
你會看到每一塊十公尺長、重達萬斤的巨石，像肩負著一段段千年的沉默。
（橋面很不平整，並不是很好走，相信如果穿著高跟鞋的話，應該很容易絆倒、卡到）
第一次夜訪，我靠想像去感受；
第二次白天，我親眼看見那些細節，全都清晰而真實。
石塔與石將軍：千年的守護者
宋代石塔在日光下呈現柔和的灰色，雕刻的花鳥與古獸像是從歷史深處走來的記憶；
石將軍立在橋邊，鎧甲與兵器在光影間若隱若現，彷彿仍在守護著江面與往來旅人。
我站在橋上，看著這些石頭、雕刻、塔與像……
它們和潮聲一起，悄悄讓旅人走入歷史。
第二次的相遇，比第一次更靠近
這一次，我沒有走完洛陽橋。
就只是走到一半，靜靜看著光影落在古橋上，看著蔡襄的神奇傳說在江風裡浮動。
奇妙的是，我覺得這樣反而更貼近它。
第一次，我匆匆走完整座橋，卻只看到了夜色裡的影子；
第二次，我只走了一半，卻讓自己真正走進了歷史深處。
也許旅行有時並不是看得多，而是看得更深。
洛陽橋便是這樣的地方，
需要你第二次來，才會看懂它。
洛陽橋交通資訊
地址：福建省泉州市洛江區蔡襄路。
公車：從市區可搭乘 19 路公車至「橋南」站下車，步行即可到達洛陽橋。
公交：同時也可搭乘 K502路（或其它旅遊專線）至「橋南／洛陽橋」站。
自駕／搭計程車：目的地直接設為「洛陽橋」或「蔡襄路洛陽橋景區」即可，從泉州市區出發較為方便。
文章來源：快樂雲愛旅行
