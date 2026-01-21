千年瑪雅神話的燈會 中市建設局「驚蟄界」未演先轟動

《圖說》「驚蟄界」呈現千年瑪雅神話。

【民眾網諸葛志一台中報導】「2026中台灣元宵燈會」即將於2月15日至3月3日在中央公園盛大登場；其中，市府建設局跳脫傳統燈會想像，攜手專業策展團隊，融合工藝、花藝、多媒材裝置與聲光特效，打造「驚蟄界」嶄新的空間體驗，讓中央公園化身會呼吸、會說故事的夜間探險場域。

建設局長陳大田表示，此次建設局燈區設計巧妙結合中央公園原有自然環境與既有喬木，透過細膩的燈光層次、聲音設計與全手工打造的場景佈置，營造出獨一無二的夜間光環境，展現高度創意與工藝美學。遊客將從氣勢磅礴的主題裝置出發，穿越綠光森林、感受春雷乍響，並在林間發現「綠舟棲地」，體驗沉浸式光影旅程。

旅程首先將被氣勢磅礴的「馬首引領」震撼，踏入神秘的綠光之森，燈影在林間流動，彷彿瞬間穿越至遠古雨林；耳畔傳來鳥鳴、獸吼與風聲交織，春雷乍響，大地甦醒，萬物在黑夜中悄然復活。沉浸之際，偶然發現林深之處竟藏著一艘遺世獨立的擱淺船骸—「綠舟棲地」，引人無限想像。

《圖說》建設局燈區「驚蟄界」模擬圖呈現浪漫光影。

陳大田指出，整體展區動線精心安排，遊程中段將進入狹長而曲折的延伸林道，體驗山谷迴盪的空靈感，隨後視野豁然開朗，步入充滿神秘氛圍的「瑪雅神域」，在千年石牆與金字塔意象之間，感受古老文明重生的智慧與力量。建設局在展期也特別安排遠古祭典在現代夜晚重現，跨越時空的聲光演出輪番上演，為民眾帶來震撼人心的視覺盛宴。

建設局補充說明，「驚蟄界」全區共規劃九大主題燈區，每一區皆搭配專屬音樂與情境設計，讓民眾不只是「看燈」，而是用眼睛、耳朵與身體一同走進故事之中，跟隨春雷節奏前行，感受生命力自土地深處爆發、層層向上蔓延的瞬間。賞燈不再只是例行活動，而是一場探險、一段傳說，更是一趟穿越千年的奇幻旅程。