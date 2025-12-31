千年騎士精神重現 阿布達比打造世界級馬術殿堂

在阿布達比，馬術從來不只是一項競技運動，而是一門跨越數百年的藝術。隨著今年十一月，古典馬術學院首度在歐洲以外落腳阿布達比，這項源遠流長的人馬技藝，也正式回到它的精神原點。

這座古典馬術學院，讓人與馬的互動，如同在舞台上共舞芭蕾。每一個步伐、每一次躍起，都不只是技巧的展現，而是信任與默契的累積。千百年前戰場上的騎兵技法，在這裡被重新詮釋，轉化為融合力量與優雅的舞台藝術。

馬術學院首席騎士阿貝索直言，這並非一項運動，而是一門藝術。他表示，學院所代表的，是歷史根源與文化傳承，這種藝術早在數個世紀前就已誕生，至今仍以不同形式延續。

過去只能在競技場上見到的精準動作，如今在阿布達比的馬術學院，化為人馬之間流暢而優雅的「芭蕾演出」。每一個轉身、每一次騰空，都像是經過精密編排，卻又自然得令人屏息。

阿布達比皇家馬術藝術學院副院長姆茲魯伊指出，學院遵循一套名為「騎兵武術（Furusiyya）」的生活與領導準則。這不僅是騎術訓練的方法，更是一種結合身體紀律、技術、馬匹福祉與倫理道德的整體哲學，強調騎士的榮譽、勇氣與智慧，無論是在戰場上，或在人生中，都要懂得何時前進、何時停下。

值得一提的是，這套被視為歐洲傳統的古典馬術，其實源自東方文明。如今阿布達比首度在歐洲之外成立古典馬術學院，也被視為讓馬術精神「回家」的重要象徵。課程不只教授騎乘技巧，對馬匹的照護更是必修核心。

姆茲魯伊也強調，專業的馬匹照護人員不可或缺，必須熟悉馬的身體狀況、衛生、健康與裝備。他認為，照顧並非藝術的附屬，而是支撐藝術存在的土壤，唯有如此，才能在表演與賽場上展現真正的卓越。

走進學院，近兩百件展品讓馬術成為「看得見的故事」。觀眾能在沉浸式空間中，理解每一個動作背後的歷史意義。像是被稱為「Episode」的動作，原本是戰場上保護騎士免於槍彈的防禦技巧，如今則化為結合力量與美感的藝術表現。

學院課程從三天的入門體驗，到長達四年的學位課程，甚至還包括儀式型的騎士培訓。不只人要上課，馬也要受訓，以培養更高階的表演能力與合作默契，同時全面強化健康管理。

阿貝索透露，學院內設有完整的馬匹福利計畫，馬廄內裝設攝影機與感測器，並透過應用程式全天候監控馬匹狀況。一旦出現異常，系統便會即時發出警示，團隊立即介入檢查，確保馬匹安全無虞。

除了訓練，學院最吸睛的，還有定期舉辦的馬術表演。無論是資深騎士，還是從未接觸過馬術的觀眾，都能感受到人馬合一的震撼瞬間。

姆茲魯伊形容，這樣的盛會就像「馬背上的文化外交」，彷彿馬術界的達沃斯論壇，匯聚來自法國、維也納、里斯本與西班牙的馬術藝術守護者。他也指出，許多人誤以為只有會騎馬的人才能欣賞，但就像聽音樂會，即使不會演奏，也依然會被深深感動。當駿馬在空中躍起、彷彿懸浮天地之間，那份震撼足以令人起雞皮疙瘩。

馬術表演講究高度同步，宛如舞步的動作必須瞬間到位。而從事馬術四十年的阿貝索則點出最核心的關鍵──信任。他表示，人與馬之間的溝通，來自長時間訓練建立的「腦內連結」，幾乎不依賴鞭子或腿部施力，而是透過聲音與意念，引導彼此前進。

聽來近乎玄妙，卻正是馬術最動人的魅力所在。阿布達比透過這座古典馬術學院，保存並延續千百年來人與馬的深刻連結，也讓這項古老藝術，成為城市文化名片中，最耀眼的一道光。

