千年一遇15歲美女被挖掘出道！迷人初戀臉 微博自拍影片破530萬瀏覽量

記者鄭尹翔／台北報導

中國 15 歲素人女孩趙鈺琪（暱稱「七七」）去年因一支街拍影片意外爆紅，清新甜美的外型迅速在網路掀起討論，被網友封為「初戀臉」，更形容她是張柏芝與 Angelababy 的綜合體。近日趙鈺琪正式簽約經紀公司、宣布出道，消息曝光後立刻引發高度關注，展現新生代潛力新星的驚人氣勢。

趙鈺琪（暱稱「七七」）去年因一支街拍影片意外爆紅，如今正式出道踏進演藝圈。（圖／翻攝自趙鈺琪微博）

趙鈺琪官宣出道後，官方微博帳號才開張短短兩天，追蹤人數便突破 3.4 萬，相關影片播放量累積超過 530 萬次，人氣表現亮眼。1 月 5 日，她首度發布個人 Vlog 與粉絲互動，再度吸引大批網友湧入留言區按讚，短時間內新增超過 3 萬名粉絲，討論度持續攀升。

事實上，趙鈺琪爆紅後便受到演藝圈關注，曾一度傳出《延禧攻略》、《墨雨雲間》製作人于正有意簽下她，不過當時遭到母親婉拒，希望她以學業為重。相隔半年多後，趙鈺琪仍選擇踏入演藝圈，正式展開演藝生涯，外界也關注她未來的發展方向。

不少網友對趙鈺琪的自然外型給予高度評價，留言狂讚「妹妹真的好漂亮」、「這就是初戀的樣子」、「野生臉太稀有了」，也紛紛提醒她要保持原本特色，「千萬不要動臉」，期盼她能以清新形象在競爭激烈的演藝圈中走出屬於自己的道路。

