千座宮廟神尊齊聚佛光山盛況！1100座宮廟、12萬人潮齊聚 世界神明聯誼會成宗教嘉年華

▲神佛一家親，世界神明聯誼會延續星雲大師和平願行。

神轎鑼鼓震天 世界神明聯誼會成佛大道壯麗登場

【記者 王苡蘋、宋祥霖╱高雄 報導】延續佛光山開山祖師星雲大師推動宗教共融、世界和平的願心，「2025世界神明聯誼會」25日以「向前有路・光明在望」為主題，在佛光山佛陀紀念館盛大登場。清晨7時起，來自海內外的宗教團體與逾1,100座宮廟神尊、神轎依序進場，陣頭鑼鼓齊鳴、神轎沿成佛大道前行，信眾夾道迎駕，現場湧入約12萬人潮，場面莊嚴而熱鬧，展現宗教跨越信仰、共融和合的力量。

廣告 廣告

「世界神明聯誼會」由星雲大師於2011年發起，今年邁入第15年，已成為國內外具指標性的宗教文化盛會。本屆活動由高雄市政府與中華傳統宗教總會共同主辦，中華傳統宗教總會會長暨佛光山住持心保和尚、高雄市長陳其邁、榮譽總會長王金平，以及來自宗教、社會、文化界逾千位代表齊聚一堂，共同見證宗教和諧的重要時刻。

今年參與神尊橫跨佛教、道教、民間信仰及西方宗教，包括觀音佛祖、天上聖母、關聖帝君、玄天上帝、瑤池金母、福德正神、孔子與天主聖嬰等，神尊與陣頭自成佛大道行進至菩提廣場禮敬大佛，形成多元宗教文化交會的壯麗畫面，象徵「佛神一家親」的無國界精神。

活動亮點之一，為北港朝天宮莊儀團破天荒集結112尊「千順將軍」到場護駕，千里眼、順風耳神威赫赫，吸引民眾爭相拍照，留下難得一見的歷史畫面。心保和尚率長老於佛陀紀念館迎接神尊，表示神明聯誼會正是宗教共融與和平的具體實踐，也圓滿星雲大師「共祈世界和平」的宏願。

▲中華傳統宗教總會會長暨佛光山住持心保和尚於世界神明會聯誼會致詞開示，盛會活動是延續星雲大師願心，也共築和平的願景。（圖／人間社記者趙啓超）

心保和尚於致詞時指出，宗教的力量在於啟發人心向善，唯有社會和諧、世界和平，人民才能安居樂業。王金平則肯定活動一年比一年盛大，盛讚星雲大師的遠見，並勉勵信眾實踐「三好、四給、五行」，以善念行動關懷社會、守護和平。

▲陳其邁市長致詞（圖╱記者宋祥霖攝）

高雄市長陳其邁表示，世界神明聯誼會展現宗教「同中存異、異中求同」的智慧，這樣的精神不僅適用於信仰，也能成為社會對話、兩岸與國際和平的重要借鏡，並推崇佛光山長期投入環境永續與社會關懷的努力。

除宗教儀典外，現場亦規劃多場文化展演，高雄內門宋江陣、隆后宮茅草山宋江陣、竹北紫仙宮花雨傘舞等無形文化資產輪番登場，展現宗教民俗的深厚底蘊；明華園黃字戲劇團帶來歌仔戲《封神．哪吒》，以戲曲詮釋護民精神，吸引大量觀眾駐足欣賞。

佛陀紀念館同步推出「東方微笑．跨越千年─麥積山石窟藝術特展」，透過雕塑與壁畫呈現佛教藝術之美，讓民眾在宗教盛會中，也能深入體驗文化與歷史的厚度。

主辦單位統計，今年共有1,100家宮廟參與，其中147家參與次數達9次以上，另有220家宮廟首次加入。佛光山特別於長期參與的宮廟儀旗懸掛「佛祖旗」表彰其護持精神，為這場跨宗教、跨文化的年度盛會，寫下溫暖而具時代意義的一頁。（圖╱佛光山佛陀紀念館提供）