千張樂譜縫成羽翼女神現身歌劇院 國台交80年看見音符飛向世界

羽翼女神旁是國台交首席客席指揮水藍的人形立牌與樂團團照，邀請觀眾聽、看國台交80年的足跡。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台中報導〕最近到台中國家歌劇院，可能會注意到1樓大廳的角落，有個戴翼、外型神似羅浮宮勝利女神的「雕塑」，近看發現，原來是由樂譜縫製而成的長襬禮服。這是文化部所屬國立台灣交響樂團80年團慶的回顧展「時間的樂譜」，雖然展覽不大，但彷彿一個時光隧道，帶人看看這個台灣第一個交響樂團的80年音樂旅程。

國台交團長歐陽慧剛表示，在1945年第二次世界大戰終戰資源匱乏的年代，一群音樂家以堅定信念成立台灣第一個官方職業交響樂團，將音樂視為能陪伴社會、帶來力量的文化使命。80年來，國台交走遍台灣各地、深入偏鄉與山林，也踏上國際舞台，每次演出都與台灣社會共同書寫文化篇章。此次特展即透過美學設計、影音裝置與互動資料庫，重現樂團的國際巡演、社會推廣、經典影像、歷任推手與珍貴史料。

吸引關注的視覺焦點，是由時尚設計師黃秀瑾，以千張樂譜層層堆疊縫製的長襬禮服，加上綻放的羽翼，象徵80年來台灣之聲飛向世界，女神身旁是國台交首席客席指揮水藍的人形立牌，後方則是樂團的團照，邀請觀眾走進展場，聽、看國台交80年的足跡。

