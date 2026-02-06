千張門票10分鐘掃光 李竺芯演唱會加場

李竺芯演唱會千張門票10分鐘掃光，驚喜宣布加開週日下午場。

記者戴淑芳∕台北報導

「台灣痟查某」發威！李竺芯演唱會千張門票10分鐘掃光，驚喜宣布加開週日場，體貼粉絲下午3點開唱，笑說唱完還來得及吃晚餐。

李竺芯個人首場大型售票演唱會《痟水 Siau Sui》日前正式開賣，展現驚人號召力，1000張門票在短短10分鐘內便被搶購一空，讓沒搶到票的紛紛在網路上敲碗求加場。得知捷報的李竺芯開心分享：「這真的太不可思議了！感謝大家這麼力挺，也謝謝大家願意支持『台灣痟查某』！」

為了回應廣大粉絲的期待，主辦單位決定於3月29日週日下午驚喜加碼一場。李竺芯笑稱，這場加開的週日下午場是特別為了體貼粉絲而設定：「下午3點開演，唱完之後剛好可以跟親朋好友相約去吃晚餐。希望在週末下午的時光，能帶領大家走入我們精心準備的音樂世界，讓大家帶著滿滿的感動回家。」

回顧過去一年，李竺芯感性表示：「2025年對我來說是豐收的一年，無論是音樂作品獲得肯定，或是現場演出的機會都大幅增加。」她透露，今年過年絕對會「加倍奉還」父母，準備好厚實的紅包感謝家人。