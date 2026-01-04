千揪萬歲！樂齡運動以球會友

國內有一個健身協會，目前正在各地舉辦「千揪萬歲」樂齡運動，邀請65歲以上長者，大家一起學習極球運動等適合長者的項目。日前也在慈濟內湖聯絡處帶動了一場，參加者說，大家一起能夠聚集快樂。

全場185人，若以長者65歲估算，年齡總和已經超過萬歲。慈濟內湖聯絡處，舉辦一場樂齡運動Party，千揪萬歲。

慈濟志工 鄭花：「一顆球就可以讓你在家運動，運動以後，可以強身，所以揪大家一起來健康久久，大家就能夠身體很健康，所以叫千揪萬歲，這樣子。」

廣告 廣告

在教練的帶領下，長者們的眼睛、耳朵、肢體都要打開感知，能不能精準跟上，是其次；最有樂趣的是，在熟悉的歌曲中靈活身心。

長照據點學員 黃建人：「注意力要非常的集中，然後所有的動作，你要很小心去做，那我覺得非常好。」

慈濟志工 高敏智：「你出你的快樂，我出我的快樂，把大家的快樂聚集在一起，然後整場歡樂起來，那個氣氛，能夠使人們心情快樂，快樂就健康了。」

在內湖長照據點擔任極球運動教練的趙方婕，虛心學習。

慈濟志工 趙方婕：「因為我們從中會取經，會覺得說，要用什麼方式，來讓我們這些長照的長者，更能夠記起來，更能夠願意，來參與這樣子的一個運動。」

運動，一個人很自由，但一群人可以交換快樂，總之，動起來就對了。

更多 大愛新聞 報導：

南投4區齊聚 歲末感恩共善行

"交指皮瓣移植"手術 截斷食指恢復功能

