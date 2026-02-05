千歲宮及金財神慈善功德會捐巡邏車竹北分局 新竹副縣長徐元棟:守護鄉親更給力

千歲宮及金財神慈善功德會捐巡邏車竹北分局。

繼捐車竹縣消防高鐵分隊，竹縣金財神慈善功德會再與竹北千歲宮合贈一部全新Toyota Rav4警用巡邏車給竹北分局，副縣長徐元棟在捐車典禮致詞表示，千歲宮在台元科技園區對面，工程師們經常來祈求土地公護佑，這部巡邏車將預計發配到竹北派出所，協助警察執勤與加強巡邏，守護轄內鄉親及高科技護國群山將更給力！

千歲宮一早鑼鼓喧天、熱鬧滾滾，與會來賓和信眾虔誠向福德正神上香祈福後，徐副縣長接下千歲宮林秀蘭主委及新竹縣金財神慈善功德會彭吉台主委捐贈的大型車鑰匙，轉交給新竹縣警察局副局長邱幼媚及竹北分局長吳學安，徐副縣長並回贈感謝狀，感謝協助提昇員警執勤安全，強化打擊犯罪的善行義舉，展現地方團體對治安工作的支持與肯定。

新竹縣警察局副局長邱幼媚五日指出，警察工作日夜不輟，巡邏車是維護治安、服務民眾的重要工具。千歲宮及金財神慈善功德會共同捐贈不僅能提升警察巡邏的效能，也讓基層同仁深受鼓舞，感受到社會各界對警政工作的支持，展現警民合作的精神，建立更緊密的治安防護網，確保縣民安居樂業。

包括竹北市市長鄭朝方、新竹縣議會副議長王炳漢助理、議員陳凱榮、林碩彥、鄭美琴、林禹佑、張珈源秘書、朱健銘特助、蔡志環助理、吳旭智助理、立法委員徐欣瑩秘書、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、代表何宜芯、曾美琴、徐水鐘、邵啟月、彭竣志、曾玉菱等現場多位地方仕紳與信眾到場觀禮，共同見證這份社會善舉，千歲宮也準備熱騰騰的湯圓，現場喜氣洋洋、熱鬧滾滾。