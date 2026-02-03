千禧之愛健康基金會助長者增肌 運動營養雙管齊下

據點長輩跟著影片練跳「肌力報到活力操」 (千禧之愛健康基金會提供)

記者戴淑芳／台北報導

繼2024年與台東縣社會處、原住民族行政處合作，贊助轄下31個社區據點與8個文化健康站逾800位長者增強肌力遠離肌少症，統一集團千禧之愛健康基金會2025下半年來到花蓮縣。同樣與社會處合作，贊助花蓮35個社區據點千位長輩完成為期12週的肌力強化計畫。

此項名為「肌力報到 蛋白送到」的肌少症防治公益專案，特別之處在於提供運動與營養雙管齊下的防治工具。藉由每周2次練跳由台大醫院北護分院復健科設計指導、基金會製作拍攝之「肌力報到活力操」，完操後馬上讓長輩飲用蛋白質飲品，透過規律且簡易地實踐，一步步讓長者四肢更有力。

經基金會訪視，長輩分享練習後在家上下樓梯不再吃力、感受到體力有所進步；據點也回饋，長輩對於肌力操接受度高，連坐輪椅的長輩都能一起參與、甚至願意試著站起來做動作，也有長輩會自主在活動外的時間跟著影片練習。

為科學化地評估結果，據點在基金會協助下，依照「亞洲肌少症工作小組」制定的建議指標，於活動前、後幫長者測量小腿圍、握力與坐站速度，評估長輩肌少症風險及進步程度。

千禧之愛健康基金會贊助統一陽光無加糖豆奶及BODY TALK高纖低脂牛乳，作為跳操運動後的蛋白質補給。 (千禧之愛健康基金會提供)

此次參與的長輩平均年齡77歲，且近四成為80歲以上；計劃實施前約47%人小腿圍低於標準，已高於106~109年國民營養調查中65歲以上族群平均值 (34%)，且握力亦有近半數 (48%) 未達標，顯示推動此類增強肌力活動的重要性。經過12週練跳 (介入)，整體小腿圍和握力皆有提升，顯示肌肉量和功能進步。逾九成參與者認為活動對自己的健康有幫助、手腳更有力氣，同時也從中了解肌少症防治的方法。跳操時因有些動作並不容易，例如英雄式、併腳走，養成了大家彼此監督、結束後互相鼓掌激勵的習慣，也讓據點多了一份活力與凝聚力。

千禧之愛健康基金會董事長，同時也是國家衛生研究院副院長許惠恒教授表示，花東幅員遼闊，醫療與運動資源相對有限，基金會透過3個月贊助計劃，提供教材與流程「賦能」據點，帶領長者認識並落實肌力訓練與蛋白質補充，強化四肢肌力。自主行動力可保持，長者就可繼續從事他們想做的事，同時遠離肌少症伴隨的的跌倒、失能風險。

千禧之愛健康基金會執行長陳欣勵表示，本公益計劃肌力操的部分，感謝台大醫院北護分院韓德生醫師團隊、統一集團BEING sport 統一健身俱樂部，再加上統一陽光無加糖豆奶及BODY TALK高纖牛乳的營養支持才得以順利完成，未來期盼到更多超高齡且有肌少症風險的地區推展，幫助更多更多長輩一起練肌力、補蛋白，邁向自主與品質兼具的健康生活。