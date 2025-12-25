千禧國民學姐來了！開唱秒殺突自爆「非常赤裸的事」

胡恂舞推出新專輯。（宇宙曼波藝創提供）

千禧國民學姐同時也是新生代創作歌手Sabrina胡恂舞推出個人首張專輯《花皮Florskyn》，並將於明年1月2日在 Legacy Taipei 舉辦人生第一場真正屬於自己的售票專場-首張專輯《花皮 Florskyn》 同名演唱會台北場。

她專輯名稱源自她童年時期的乳名「花皮」，是父親小時候給她的稱呼，象徵著跌倒、受傷、貼著 OK 繃成長的過程。她分享，原本曾考慮以同名專輯發行，但因英文名字 Sabrina 在搜尋上容易與其他人混淆，加上「胡恂舞」不易記憶，最終回到最貼近自己的名字發想。

對她而言，把這個只存在於家人之間的名字公開，是一件非常赤裸的事，也如同她毫不保留地把情緒與想法寫進歌曲，《花皮Florskyn》成為她最真實、也最貼近自己的存在。她也透露，未來在音樂合作上抱持開放態度，並許願能與 TRASH、宇宙人等樂團前輩激盪出新的火花，持續拓展屬於自己的音樂版圖。

