千禧國民學姐宣布好消息！公開私下真實名字 只有家人才知道

千禧國民學姐報到Sabrina 胡恂舞推出新專輯，即將舉辦演唱會。（圖／宇宙曼波藝創 提供）

千禧國民學姐、同時也是新生代創作歌手的鄭Sabrina胡恂舞，正式迎來音樂生涯重要里程碑。她推出的首張個人專輯《花皮 Florskyn》於11月發行後反應熱烈，並宣布將於2026年1月2日在 Legacy Taipei 舉辦人生第一場售票專場《花皮 Florskyn》同名演唱會，門票開賣即秒殺完售，展現驚人人氣。

《花皮 Florskyn》不僅是胡恂舞的首張專輯，更是她完整音樂世界觀的正式亮相。專輯名稱取自童年乳名「花皮」，象徵成長過程中跌倒、受傷、貼著 OK 繃繼續前進的歷程。她坦言，將這個只存在於家人之間的名字公開，其實相當赤裸，也正呼應她在音樂中毫不保留書寫情緒與生活的創作方式。

談及專輯創作，胡恂舞表示，《花皮 Florskyn》並非刻意設定主題，而是從生活出發，誠實記錄當下狀態，隨著作品累積，自然浮現「成長」這個核心。她認為〈成長痛〉最貼近現階段的自己，從發行專輯到籌備首場專場，都是不斷面對新挑戰的過程；而〈路邊的野花〉則成為讓更多人認識她的重要代表作。

即將登場的 Legacy Taipei 專場，對胡恂舞而言意義非凡。她透露，早已認定「發專輯就一定要辦專場」，這次終於能完整呈現專輯中的歌曲、概念與世界觀，演出內容將以自身作品為主，邀請觀眾走進《花皮 Florskyn》的音樂世界。得知演唱會完售後，她最大的感受是安心，能放心投入更多資源在樂手編制、燈光設計與整體演出品質上。

展望未來，胡恂舞也透露對音樂合作抱持開放態度，期待有機會與 TRASH、宇宙人等樂團前輩交流激盪，持續拓展創作版圖。現階段，她希望先把「歌手」這個身分站穩，透過音樂一步步打造屬於自己的舞台，而這場人生首場售票專場，也將成為她音樂旅程中最關鍵的一站。

