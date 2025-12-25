千禧國民學姐專場秒殺完售 許願合作金曲樂團期待新火花

記者王丹荷／綜合報導

千禧國民學姐同時也是新生代創作歌手的Sabrina胡恂舞，日前推出個人首張專輯《花皮Florskyn》，明年1月2日將在Legacy Taipei舉辦人生第1場真正屬於自己的售票專場、首張專輯《花皮 Florskyn》 同名演唱會 臺北場，門票開賣即秒殺完售，展現驚人氣勢。

專輯名稱源自她童年時期的乳名「花皮」，是父親小時候給她的稱呼，象徵著跌倒、受傷、貼著OK繃成長的過程。她分享，原本曾考慮以同名專輯發行，但因英文名字Sabrina在搜尋上容易與其他人混淆，加上「胡恂舞」不易記憶，最終回到最貼近自己的名字發想。

對她而言，把這個只存在於家人之間的名字公開，是件非常赤裸的事，也如同她毫不保留地把情緒與想法寫進歌曲，《花皮Florskyn》成為她最真實、也最貼近自己的存在。她也透露，未來在音樂合作上抱持開放態度，並許願能與TRASH、宇宙人等樂團前輩激盪出新的火花，持續拓展屬於自己的音樂版圖。

談到未來的合作與發展，胡恂舞坦言並沒有預設特定合作名單，更期待能與比自己更早進入音樂圈的前輩交流合作，無論是TRASH、宇宙人等樂團，或是風格不同卻能找到共通語言的音樂人，都讓她感到興奮。除了音樂，她也對戲劇、模特兒、設計周邊甚至個人品牌等領域抱持興趣，但現階段仍希望把重心放在音樂上，先把「歌手」這個最重要的身分站穩，再一步步拓展屬於自己的舞台。

談起即將舉辦的人生第1場售票專場，胡恂舞透露早在很久以前就已認定「發專輯一定要辦1場專場」，這次演出之所以格外重要，是因為所有歌曲、概念與世界觀都已在《花皮Florskyn》中完整呈現，相較過去因作品數量有限而演唱翻唱曲目，這次她更希望把握難得的機會，完整呈現專輯的概念與真正的自己。

她透露整場演出將以自己的作品為主，也分享當得知演唱會完售時，最大的感受是安心，讓她能放心把資源投入在樂手、燈光與整體觀眾體驗上，不必為了成本而妥協品質。至於是否安排嘉賓仍未定，但她強調，無論是否邀請嘉賓，舞台的核心都會是自己與這張專輯，希望觀眾能透過這場專場，更完整地走進屬於《花皮Florskyn》的音樂世界。

Sabrina 胡恂舞人生第1場售票專場秒殺完售。（宇宙曼波藝創提供）

Sabrina 胡恂舞日前推出個人首張專輯《花皮Florskyn》。（宇宙曼波藝創提供）