千禧國民學姐秘密不藏了 胡恂舞專場秒殺完售寫下音樂里程碑

新生代創作歌手「千禧國民學姐」Sabrina胡恂舞，推出首張個人專輯《花皮Florskyn》，並宣布將於2026年1月2日在Legacy Taipei舉辦首場售票專場。門票開賣即秒殺完售，展現驚人氣勢，為她的音樂生涯寫下重要里程碑。

專輯名稱「花皮」源自胡恂舞的乳名，象徵著跌倒、受傷、貼著OK繃成長的過程。她透露原本擔心名字不易搜尋，最終決定回歸最貼近自我的初心。胡恂舞感性表示，公開私密稱謂雖感赤裸，但如同自己將情緒與生活毫不保留地寫進歌裡，呈現最真實的音樂世界觀。胡恂舞形容這過程宛如翻閱童話書，角色在冒險中獲取養分。在10首作品中，她認為〈成長痛〉最能代表此刻面對挑戰的自己，而深受樂迷喜愛的〈路邊的野花〉則是自己的私心偏愛。

談及完售的專場，胡恂舞表示得知當下感到十分安心，這讓她能更專注於提升燈光、樂手等演出品質，打造純粹屬於《花皮》的世界。儘管未來對戲劇、品牌設計感興趣，但她強調現階段將以「歌手」身分為核心，並期待未來能與TRASH、宇宙人等樂團前輩跨界交流，持續開拓音樂領域。

在專輯《花皮Florskyn》10首作品中，胡恂舞表示〈路邊的野花〉是自己的私心偏愛。（圖／宇宙曼波藝創提供）

