千禧國民學姐自揭私密直呼「好赤裸」 許願合體2大天團想「碰撞火花」

千禧國民學姐「Sabrina 胡恂舞」開心宣布人生第一場售票專場秒殺完售。宇宙曼波藝創提供

「千禧國民學姐」胡恂舞推出個人首張專輯《花皮Florskyn》後，將於2026年1月2日在Legacy Taipei舉辦人生首場售票專場，門票一開賣便迅速秒殺完售。專輯名稱「花皮」源自胡恂舞兒時父親為她取的乳名，象徵孩子跌倒受傷、貼著OK繃成長的過程。

她坦言，要把這份僅存在於家人間的親暱稱呼公開，感覺非常「赤裸」，但也如同她將情緒毫不保留地寫進歌裡，希望呈現最真實的自己。

音樂版圖向TRASH、宇宙人招手 〈成長痛〉唱出專場完售心聲

談及創作過程，胡恂舞表示專輯並未預設主題，而是誠實記錄生活中的成長點滴。在收錄的10首作品中，她認為〈成長痛〉最能代表當下籌備專場、面對新挑戰的心境；而私心偏愛的〈路邊的野花〉則是讓更多聽眾認識她的敲門磚。

對於未來的音樂計畫，胡恂舞抱持開放態度，更公開許願希望能與TRASH、宇宙人等樂團前輩合作，碰撞出不同的火花。儘管對戲劇、設計及個人品牌感興趣，她強調現階段會先把「歌手」身分站穩，再逐步拓展演藝版圖。

胡恂舞新專輯《花皮Florskyn》寫下冒險與成長。宇宙曼波藝創提供

Legacy專場拒當翻唱歌手 砸重金提升燈光音效：不為成本妥協

面對即將到來的Legacy Taipei演唱會，胡恂舞透露這場演出對她意義非凡，因為這回不再需要依賴翻唱曲目，而是能以整張《花皮Florskyn》的音樂世界觀完整呈現自我。得知門票秒殺時，她感性表示「安心了不少」。至於歌迷關心的嘉賓人選，胡恂舞表示目前尚未定案，但她承諾，無論是否有嘉賓，舞台核心絕對會圍繞在專輯故事，邀請觀眾走進屬於她的成長世界。



