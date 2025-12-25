千禧國民學姐首場專場秒殺！新專輯寫下冒險與成長 這首歌成私心最愛

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「千禧國民學姐」同時也是新生代創作歌手的胡恂舞個人首張專輯《花皮Florskyn》已於11月發行，並將於2026年1月2日在 Legacy Taipei 舉辦人生第一場真正屬於自己的售票專場。門票開賣即秒殺完售，氣勢驚人，正式寫下重要里程碑。

胡恂舞首張專輯《花皮Florskyn》正式亮相 。（圖／宇宙曼波藝創提供）

胡恂舞分享，原本曾考慮以同名專輯發行，但因英文名字Sabrina在搜尋上容易與其他人混淆，加上「胡恂舞」不易記憶，最終回到最貼近自己的名字發想。對她而言，把這個只存在於家人之間的名字公開，是一件非常赤裸的事，也如同她毫不保留地把情緒與想法寫進歌曲，《花皮Florskyn》成為她最真實、也最貼近自己的存在。她也透露，未來在音樂合作上抱持開放態度，並許願能與 TRASH、宇宙人等樂團前輩激盪出新的火花，持續拓展屬於自己的音樂版圖。

談到《花皮Florskyn》的創作過程，胡恂舞分享，在製作這張專輯時，她與製作團隊選擇從生活出發，將當下的感受誠實寫進歌曲之中，並未先替作品設下明確主題。在10首作品中，她認為，〈成長痛〉最貼近現在的自己，從發行首張專輯、籌備人生第一場售票專場，到面對生活中不斷出現的新挑戰，都是成長的一部分。至於私心最偏愛的作品，則是〈路邊的野花〉，這首歌也讓更多人認識她，成為整張專輯中極具代表性的存在。

而即將舉辦的人生第一場售票專場的胡恂舞坦言，自己早在很久以前就已認定發專輯一定要辦一場專場，而這次演出之所以格外重要，是因為所有歌曲、概念與世界觀都已在《花皮Florskyn》中完整呈現。她也分享，當得知演唱會完售時，最大的感受是安心，讓她能放心把資源投入在樂手、燈光與整體觀眾體驗上，不必為了成本而妥協品質。





