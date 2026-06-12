「千禧國民學姐」二度合作王謙 Sabrina胡恂舞直播驚爆：其實是同校學長學妹

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胡恂舞與王謙二度合作，推出新歌〈紙飛機〉。（圖／形上娛樂提供）

「千禧國民學姐」Sabrina胡恂舞與王謙二度合作，推出新歌〈紙飛機〉。歌曲以「微笑地回頭看過去」為核心概念，描繪歷經失去與告別後，逐漸學會放下與和解的心境，透過溫柔旋律與真摯歌詞，為聽眾帶來滿滿療癒力量。

日前胡恂舞和王謙在歌迷熱烈敲碗下首次合體直播。（圖／形上娛樂提供）

談到繼〈降落傘〉再次邀請Sabrina胡恂舞合作，王謙表示，在創作初期便希望透過一位溫柔且帶有空靈感的女聲，呈現「放下」這個主題的另一種視角，因此第一時間就想到對方。他大讚：「Sabrina的聲音很有故事感，非常符合歌曲想傳達的情緒。」

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王謙也透露〈紙飛機〉的創作靈感來自自己近年經歷的兩段失去，一段是與摯友因激烈衝突而走向決裂，另一段則是前年結束的一段感情。那些無法挽回的遺憾與傷痛，最終化為生命中重要的養分，也促使他寫下這首關於告別與成長的作品。

日前兩人在歌迷熱烈敲碗下首次合體直播，過程中互動逗趣、笑料不斷。Sabrina胡恂舞更替王謙取了「王謙虛」的可愛綽號，讓粉絲笑翻。直播中，兩人還意外發現彼此其實來自同一所國小，是學長與學妹的關係。雖然過去從未真正認識，但很可能早已在童年時期於校園中擦肩而過。這段意外曝光的緣分，也讓粉絲直呼兩人根本是「命中注定的合作夥伴」。

而在直播尾聲，兩人更化身「告白使者」，替留言區粉絲傳達那些說不出口的心意，溫暖又幽默的互動為直播畫下完美句點，也再次展現兩人合作無間的好默契。

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