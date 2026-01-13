「千禧駿蹄 翰海揚芬」千禧書會聯展 明宗書法藝術館隆重登場

「千禧書會」將於明宗書法藝術館舉辦會員聯展，展期自1月15日至2月8日止，並於1月25日下午2:00舉行開幕典禮，歡迎各界共襄盛舉。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 「千禧書會」成立於西元2000年，故以「千禧」為書會之名，集結各界書法好手，備受各界矚目。該會繼2020年「千禧无悶」聯展後，將再次於明宗書法藝術館舉辦會員聯展，展期自1月15日至2月8日止，並於1月25日下午2:00舉行開幕典禮，歡迎各界共襄盛舉。

「千禧書會」會長陳侶男表示，千禧書會成立之初，為一群台南大學（南師）書法碩士學分班的學員，在教授黃宗義的指導下組成書會，因成立於西元2000年千禧之年，故取名為「千禧書會」。歷經25年歲月成長，之後陸續聘任黃志煌教授、黃進添老師、李國揚老師等三位書法專業教師為顧問。該會集結各界書法愛好者，會員中有多位是書法專業教師、專業藝術工作者、公教人員……，目前成員有24位。現仍秉持成立初衷「二個月定期雅集」原則，持續提供會員彼此相互學習切磋書藝進步的平台。

2026年歲次丙午，生肖屬馬。按往例聯展主題以當年生肖（馬）相關定名。馬在古代意義深遠，不僅在交通、軍事、忠誠與精神力量的象徵，同時也衍生出豐富的文化和精神內涵。有杜甫《贈特進汝陽王二十韻》句「霜蹄千裡駿，風翮九霄鵬。」、韓愈《贈別元十八協律六首》句「何人識章甫，而知駿蹄踠？」……

陳侶男強調，感謝黃宗義教授以任教多年對古典詩詞文學素養，親自題字「千禧駿蹄」為2026明宗書法藝術館會員聯展主題。「駿」代表的強壯馬匹，以及「蹄」象徵的強健四肢，描繪出馬匹的雄健神姿和昂揚的生命力。期許並祝福書會丙午馬年會員聯展「雄姿逸態真神駿，踠健蹄高双耳峻」。

在策展過程中感謝指導老師黃宗義教授、顧問黃志煌教授及黃進添老師的呵護引導。更感謝顧問李國揚老師在寫博士論文百忙之中為聯展「千禧駿蹄」專輯撰寫序文、蔡江東博士的經費支援及各會員提供最新作品。

展出作品中各體兼備，無論古典碑帖或現代創新，雖風格相異，但水準整齊。在平面類除一般條幅、對聯外，有多幅近「二尺x八尺」鉅作展示於主展牆及八開(34cm x 34cm)以「千禧駿蹄」四字作多媒材創作小品。還有黃宗義教授小楷精湛小品作及杜其東、鄭振聰……多位老師立體類篆印近90方展示；呈現各會員書家不一樣風格的視覺饗宴，精彩可期。

