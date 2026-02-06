千萬不要學！9歲男童模仿抖音微波玩具...瞬間爆炸「右臉融化」險失明

9歲男童模仿抖音微波玩具瞬間爆炸。圖／翻攝自《The Mirror》。

無論大人小孩都不要學！美國一名9歲男童查博拉（Caleb Chabolla）模仿起TikTok上一項挑戰，把橡膠製的「感官玩具」（sensory toy）直接丟進微波爐，稱可以「變得更軟」更好捏，不料玩具內部含有膠水，在加熱後直接爆炸，導致男童的右臉嚴重燒燙傷，險些失明。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，事發於美國伊利諾州芝加哥（Chicago），年僅9歲的查博拉看見TikTok上，有人把「NeeDoh Nice Cube」感官玩具放進微波爐加熱，稱能變得柔軟好捏，於是也跟著模仿。

媽媽，好燙！9歲男童微波玩具被噴滿臉

豈料，才按下微波開關不到幾秒鐘的時間，玩具瞬間膨脹爆裂，滾燙的凝膠狀物質直接噴濺到查博拉的臉上，整個右半臉瞬間皮開肉綻，如同融化一般，劇烈的刺痛讓他忍不住放聲哭喊「好燙、好燙」。

查博拉的母親格魯（Whitney Grubb）表示，兒子打開微波爐後，瞬間被玩具噴滿臉，一邊尖叫一邊跑向浴室，不僅右臉嚴重傷燙傷，連右眼也被燙傷嚴重腫脹，一度擔心他可能因此失明。所幸在醫師的協助下，清洗燒傷部分、切除死皮並敷上藥膏，經檢查後視力一切正常。

9歲男童模仿抖音微波玩具瞬間爆炸。圖／翻攝自《The Mirror》。

洛約拉醫學中心（Loyola Medicine）燒傷中心醫師麥克埃利戈特（Kelly McElligott）透露，查博拉事發後住院了2天，目前初判不需要植皮，不過巨大燒燙傷恐留下永久疤痕。

她也呼籲，家長應提高警覺，千萬不要用任何方式加熱這些玩具，「無論是用微波爐還是熱水，都可能發生危險」。

據了解，NeeDoh Nice Cube玩具上都有貼上警告標誌，明確指出不能加熱。目前查博拉進行複診中，預計下週將回到學校上課。

兒童微波食物手指被燒出大洞

麥克埃利戈特指出，這已經不是第一起兒童遭微波爐燙傷案例，日前曾有孩童加熱食物後，把手放在微波爐上方，手指慘遭燒穿大洞。

如今傳出因抖音挑戰引發嚴重燒燙傷事故，再次顯示出社群平台內容在缺乏風險意識與監管的情況下，恐對使用者安全造成極大隱憂。



