千萬不要帶！這些配件輻射量超標千倍 陸海關查獲致癌「護身符」

據大陸海關總署辦公廳消息，遼寧大連周水子機場海關關員近日在監管入境航班時，一名旅客通過固定式核輻射監測門時觸發警報。海關關員立即展開排查，鎖定該旅客身上配戴的一枚掛件為輻射源。

一名旅客配戴的「護身符」竟含有超標放射性核素。（圖／翻攝《大象新聞》）

綜合大陸媒體報導，經檢測，該名旅客配戴掛件輻射劑量高達168.6μSv/h，超過現場本底值1686倍。核素分析結果顯示，掛件含有放射性核素釷-232。該旅客表示，這枚掛件是朋友贈送的「護身符」。

類似案件並非首次發生。2019年12月，同樣在大連周水子機場，一名入境旅客行李中的「五行質子量子能量共振器」石盤引發核輻射儀器報警，經檢測含釷-232，核輻射值達112.4微西弗，超標1120倍。海關關員指出，配戴該石盤一天，相當於在醫院做117次X光胸透的輻射量總和。

廣告 廣告

核輻射超標的「五行質子量子能量共振器」。（圖／翻攝《央視新聞》）

2023年，大連周水子機場海關再度查獲一袋「保健石」，核輻射超標1050倍，同樣檢出放射性物質釷-232。今年年初，雲南昆明長水機場海關在監管查驗時，發現一名旅客觸發門框式核輻射監測設備警報，其隨身攜帶的「能量塔」輻射量超過現場環境本底值20倍。

核輻射超標的「保健石」與「能量塔」。（圖／翻攝《大象新聞》）

大陸海關關員介紹，釷-232已被世界衛生組織國際癌症研究機構列入1類致癌物清單。海關提醒旅客購買海外商品時應主動了解成分資訊，謹防攜帶核輻射超標物品入境，以免造成經濟損失及健康損害。根據相關規定，對於入境放射性超標物質，海關將依情況移交相關部門或責令退運。

延伸閱讀

影/慎入！板橋定食8猛烈氣爆！巨量雜物飛砸 女倒地濺血

影/新北定食8府中店氣爆！ 業者：會持續慰問傷者

他露營返家「手掌長紅斑」擦藥無效 竟是二期梅毒上身