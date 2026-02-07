千萬中獎發票快到期沒人領！財政部急找人 消費商品、地點曝

發票示意圖。（圖／吳靜君攝）

為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部在民國100年起，每期開出統一發票特別獎1千萬元一組。財政部賦稅署發文提醒，114年9-10月期仍有1張千萬特別獎得主尚未領獎，期限為3月5日，喊話民眾快對發票。

財政部賦稅署指出，114年11-12月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於115年1月25日開出，特別獎中獎發票有17張，領獎期間為115年2月6日至115年5月5日，連同114年9-10月期仍在領獎期限內尚未兌領之1張特別獎中獎發票，合計有18個特別獎等待中獎民眾領取。9-10月發票領獎期限為3月5日。

據賦稅署「114年9-10月期統一發票1000萬元特別獎未兌領清冊」顯示，開立發票營業人為禾菘企業社，招牌為阿潭ㄟ店專業生鮮市場，店家位於桃園市中壢區，購買項目為食品，消費金額共153元。另114年9-10月特別獎號碼為「25834483」。

賦稅署強調，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。該署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼。

