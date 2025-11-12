千萬便當店收攤！ 館長怨「被民進黨害死」王浩宇再示警：小心健身房





館長陳之漢跨足餐飲業，他斥資千萬創立的便當店「True飯」今（12日）無預警公告即將歇業，館長本人則將業績低迷歸咎非洲豬瘟疫情與民進黨，引發外界嘩然，但其說法飽受爭議，不僅網友質疑「太牽拖」，前議員王浩宇也強調仍有很多品牌生意興隆，這些隱形冠軍低調做生意，包括自己重視品質打造的除臭襪與內褲商品，質跟量方面都不是館長能比，就連學者葉耀元也忍不住開酸「怎麼不乾脆搬去中國」，嘲諷意味十足。

檢視「True飯」的臉書粉專，稍早張貼預告歇業的公告，最後一天營業暫訂11月30日，並且感謝消費者的支持與陪伴，還強調從開業迄今「能為大家準備每一份餐點是我們最大的榮幸」，字裡行間充滿不捨。

廣告 廣告

值得一提的是，館長在直播中也提及便當店現況，還表示這次非洲豬瘟爆發害店內7、8天沒豬肉可賣，更氣得砲轟「我真的被這個偉大的民進黨害死。」根據館長在直播的說法，他認為非洲豬瘟都是民進黨中央害的，害便當店生意好爛，這陣子甚至一天只賺一萬塊，連付薪水都不夠，現在恢復了大家也不敢買豬肉，因為台灣人都是這樣，恢復了也要過一段時間大家才敢消費。

館長證實，因為非洲豬瘟，他決定旗下便當品牌「TRUE飯」就經營到月底，因為有部分人力去蛋捲店幫忙，自從非洲豬瘟開始，他去中國這幾天都沒東西賣，現在的人也不買，「我真的被這偉大的民進黨害死」。

館長也說提到，便當店眾多產品要用溫體豬，包含滷肉飯、脆皮燒肉、排骨等，且現在員工也很難請，部分員工也到蛋捲店底下，廚房他會留著使用，「但這個便當我就沒辦法賣了」。

不過館長的說法存在爭議，網路社群出現多篇討論文章，普遍都認為將便當生意差歸咎豬瘟及政府太牽強，前議員王浩宇更是火力全開，在其臉書發表多篇文章評價館長，其中一篇提到真正的隱形冠軍不會讓外界知道，例如他經營的除臭襪跟內褲商品市佔率「就不是館長能比的」，光是襪子在倉庫隨時都幾十萬雙，還點名館長推出過很多商品，但對品質把關似乎還好，不像自己對品質要求很高，商品都要送檢驗才會量產，出來的東西都是好的，因此回購率高達80~90%。

廣告 廣告

王浩宇補刀表示，「不然光是靠粉絲的支持，類似館長的做生意方式，都是一次就結束會很慘。」他還提醒館長，如果真像宣稱的虧錢，健身房恐怕更需要注意。

除此之外，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也在臉書轉發新聞，並且直言「生意做不好關政府什麼事？怎麼不乾脆搬去中國做呢（茶）。」

（封面圖／翻攝YT頻道「館長惡名昭彰」）

更多東森財經新聞報導



吊車大王又出手！派女婿到蘇澳勘查 小山貓、怪手已裝車待命

自己生病要別人吃藥！ 韓國瑜回應賴清德：想幫沈伯洋「就這樣做」

黃仁勳訪台要產能！ 專家示警「晶片荒」：恐無足夠人力