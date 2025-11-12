千萬便當店要倒了！館長證實月底歇業：都怪民進黨





健身網紅館長陳之漢11日晚間開直播時宣布，砸千萬的餐飲副業「True飯」便當店因業績不佳，確定要於月底收攤，他表示，因為非洲豬瘟關係，根本沒有肉可以賣，日營業額連薪水都不夠付，加上現在很多人還是不敢買、員工不好找，他氣得怒噴，「我真的被這個偉大的民進黨害死。」

館長在YouTube直播提到，原本便當店就是以豬肉製品為大宗，而且叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯都是用溫體豬，不是用冷凍豬，由於非洲豬瘟爆發，導致他店內7、8天沒豬肉可賣，客人只能買雞腿類的便當，日營業額萬元，連員工薪水都不夠付，儘管現在豬肉恢復供給，但客人也不敢買，於是乾脆決定只開到11月底，他表示，「我真的想說算了，沒有差啦！」、「我真的很佩服中央，然後他們的官死也不會下台」。

對於館長的抱怨，網友在聊天室質疑「便當店生意不好怪民進黨？」館長氣的回嗆，儘管現在恢復供給豬肉，但進貨成本一團亂、肉品品質也有狀況，他強調，「我們沒有辦法繼續賣，你要我繼續賠喔？我實在受不了，都沒有什麼生意！」

