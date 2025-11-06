千萬信託受益人沒有他！ 男怒砍親姊妹「1死2傷」

新北市三重三和路今（6）天下午兩點多發生凶殺案，陳姓男子疑似為了家產問題，持刀砍殺姊姊、妹妹，過程中凶嫌太太出面勸架也被砍傷，警方趕到依現行犯逮補陳姓男子，並將姊妹倆和小姑，3人緊急送醫，但姊姊仍因傷勢過重宣告不治，凶嫌妻子在醫院裡難過坐地痛哭。

男疑為家產糾紛失控！ 姊妹遭揮刀猛砍倒臥血泊

凶嫌妻子蹲在醫院地上抱頭痛哭，喊著，「我到底該怎麼辦！」因為自己的老公疑似為了爭家產，與姊姊、妹妹發生爭吵，甚至持刀砍殺兩人；姊姊因失血過多經搶救仍不治。

凶嫌妻子蹲在醫院地上抱頭痛哭。圖／台視新聞

為「千萬信託」手足相殘... 男砍死親姊、妹大腿中刀

據了解，嫌犯與太太平時負責照顧母親，日前，大姊從美國返台後，將母親存在銀行的一千萬元設為信託，但受益人只寫了自己與妹妹的名字，並未與弟弟商量。陳姓嫌犯得知後，氣得跑到住家隔壁找姊姊理論，雙方當場爆發激烈口角。

妻子勸架也被利刃波及！ 嫌犯被逮捕殺人罪送辦

理論過程中，嫌犯情緒失控衝回家拿了菜刀，再度返回現場砍殺姊姊與妹妹，姊姊左胸遭狠砍，當場失去意識倒臥血泊中；妹妹則右大腿與手掌被劃傷，妻子在旁目睹丈夫失控行凶，上前勸阻，卻不幸遭波及受傷。

爭家產釀1死2傷。圖／台視新聞製圖

警方表示，「犯嫌疑似因為財務的問題，與姊妹發生爭執，激烈爭吵之後情緒激動，持主廚刀攻擊，全案將依傷害及殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。」 為了家產問題情緒大暴走，竟狠心下手殺害自己的親姊姊，毀掉自己的家。

