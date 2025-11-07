千萬信託受益人獨漏他 三重男殺姊砍妹聲押禁見

陳男(中)涉嫌刺死姊姊，新北地檢署今晚複訊後聲押禁見。(記者徐聖倫攝)

〔記者王定傳／台北報導〕新北三重60歲陳姓男子的親姊姊、妹妹帶9旬老母信託1000萬元存款，卻沒有告知他，昨天在母親住處持主廚刀殺死姊姊，妹妹、陳妻勸架受傷。新北地檢署今晚複訊後以陳男涉殺人、殺人未遂罪嫌重大、有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押禁見。

據了解，陳姊遠嫁美國多時，陳父過世後，9旬母親由陳男夫妻與妹妹一起照看。陳姊上月從美國返台，陳男原本不以為意，沒想到老母無意間透露，姊姊、妹妹帶她去將1000萬元存款信託，陳男被蒙在鼓裡，昨天下午帶著妻子到母親住處與姊姊、妹妹理論。

陳男與姊妹爆發口角，回對門家中拿主廚刀，再回母親住處當場刺死姊姊，接著揮砍妹妹，造成她腿部大片刀傷，陳妻趕緊攔阻，雙手也被劃傷。陳男妹妹趁隙逃到1樓報警，警方據報趕抵制伏陳男。

