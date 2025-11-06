一千萬信託沒他的！三重男氣到失控怒衝回家拿刀 失控揮刀殺姊釀1死2傷

嫌犯陳男胸前衣物沾滿血跡，被警方帶回警局時神情低落，僅表示太衝動了。（圖／報系資料照）

新北市三重區6日下午發生一起震驚社區的家族悲劇，位在三和路的一處民宅內，60歲陳姓男子疑因家產信託分配未列其名，情緒失控之下持刀攻擊姊妹，造成一死兩傷。案發現場血跡斑斑，陳男被警方逮捕時，胸前衣物沾滿鮮血，全案已由警方深入調查中。

60歲陳姓男子涉嫌持刀攻擊姊妹，造成一死二傷，當場遭警方依現行犯逮捕。（圖／報系資料照）

根據《ETtoday新聞雲》引述警方調查指出，案發於當日下午約2時39分。當時陳男得知一筆由大姊設立、總額約一千萬元的銀行信託，受益人名單中僅列入61歲大姊與55歲妹妹，未包含自己。他憤而前往隔壁住所與大姊理論，雙方發生激烈爭執後，陳男衝回住處取出菜刀，再度返回姊姊家中行凶。

廣告 廣告

行凶過程中，陳男持刀刺向大姊胸口，導致其重傷倒地，經送醫急救後，於下午4時宣告不治。妹妹則遭刺中右大腿及雙手掌，傷勢嚴重但無生命危險。59歲的梅姓妻子在試圖勸阻時也被劃傷左手掌，目前三人均已送醫治療。

警方於下午2時50分抵達現場後，立即將陳男依現行犯身分逮捕，並帶返警局偵訊，整起案件現場血跡斑斑，場面觸目驚心。警方帶回陳男時，他胸前衣物染滿血跡，面對鏡頭僅表示「太衝動了」，

根據鄰居說法，陳家原有兩戶住宅，一戶為年逾九旬的母親與么女居住，另一戶則為陳男夫妻所住。鄰居表示，陳男平時與人互動友善，經常打招呼，對於他竟突然痛下毒手，感到不可置信。

據了解，平時陳男與妻子負責照顧年邁母親，近來大姊從美國返台後處理家產事宜，卻未將弟弟納入信託受益人，疑似因此引發陳男極大不滿，釀成手足相殘的悲劇。整起案件目前仍在進一步釐清調查中，警方將釐清是否涉及預謀犯案或其他糾紛因素。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃

年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子