千萬全家 Fa 點免費拿！ 交易再抽 iPhone 17 Pro Max、比特幣

【新聞圖片一】HOYA BIT 交易所歡慶三週年！千萬全家 Fa 點、比特幣，與品牌同色的「宇宙橙」iPhone 17 Pro Max 512G 任你抽，邀請全民共享富足！（圖_HOYA BIT 提供）

（台北訊，2025 年 10 月 30 日） 台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 歡慶三週年！今年以「HOYA BIT 三週年好禮獎不完」為題展開盛大慶典，為感謝用戶三年來的堅定支持，即日起至11 月 23 日止，送出千萬全家 Fa 點、價格甫破歷史新高的比特幣，及與 HOYA BIT 品牌同色的「宇宙橙」iPhone 17 Pro Max 512G，邀請全民共享富足！

【新聞圖片二】HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，三週年是對台灣市場領導地位的宣示，將持續打造加密世界的第一入口，讓所有用戶都能參與這場富足的盛宴。（圖_HOYA BIT 提供）

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「三週年不僅是我們堅守承諾的里程碑，更是對台灣市場領導地位的宣示。我們不只提供業界最友善的交易環境，更透過最實際的回饋，讓所有用戶都能參與這場富足的盛宴。我們的願景是持續打造加密世界的『第一入口』，讓用戶不論性別年齡、對加密貨幣的了解多深，都能順暢地進入這個世界，攜手共創財富。」

廣告 廣告

【新聞圖片三】HOYA BIT 以「安心鐵三角」為基石，三年內成功實踐合規、資產守護、與用戶創價值的品牌願景，確立台灣市場新標準。（圖_HOYA BIT 提供）

心安即好野：HOYA BIT「安心鐵三角」撐起台灣市場新標準

「HOYA」在台語中代表著富足與興旺，這是 HOYA BIT 對每位用戶最堅定的品牌使命。回顧這三年，我們當初播下的種子如今已結出豐碩的果實，HOYA BIT 將「安全」二字琢磨為最閃耀的印記。

● 一、 法規鐵環：合規保障的起點

HOYA BIT 是第一批完成金管會洗錢防制登記的合規交易平台，對投資人而言，資產已完全融入國家法規架構，享有最堅實的法規防線。

● 二、 科技核心：資產守護的實

用戶的安心靠山：與警政署聯動，成功在第一線阻斷逾 30 起詐騙，守護近千萬元用戶資產。對受害用戶而言，透過 HOYA BIT 追回資產，省去了冗長流程，也不需擔心資金鏈追溯無門， 單筆追回率曾達近 100%，在所有類型的詐騙案件中都是極為罕見。這份專業的快速反應與追回能力，是技術與人心的結合，更是 HOYA BIT 貫徹「心安即好野」最友善、最有溫度的具體證明。

● 三、夥伴關係：與用戶共創的價值進HOYA BIT 透過「許願池」、「線上及線下活動」等機制，持續傾聽用戶心聲、雙向溝通，將用戶需求轉化為每一次的平台優化。這份以用戶為中心、持續進化的承諾，正是我們許下「台灣最友善加密資產交易所」承諾的基石。

HOYA BIT 三週年「好禮獎不完」 五重鉅獻，全民狂歡！

為邀請所有用戶共慶這個里程碑，HOYA BIT 祭出史上最大規模的五重鉅獻，總回饋價值突破千萬，真正實現「好禮獎不完」的承諾！

1. 新戶獨享 - 註冊「好野三部曲」： 新用戶完成身分驗證、銀行綁定及首次入金，每一步驟皆可領取 3,000 點全家 Fa 點，最高累積 9,000 點（限量 1,000 份）。新戶更有機會抽中價值 NT$3,000 的比特幣及 HOYA 獨家大禮包（共 3 名）！

2. 夥伴共享 - 好友邀請輕鬆賺： 舊用戶分享個人邀請碼，成功推薦一位好友完成身分認證及銀行綁定，即可輕鬆賺取 6,000 點全家 Fa 點（限量 1,000 份，每人最高可領 5 份）。成功推薦一人，即可參與價值 NT$3,000 的比特幣加碼抽獎。

3. 溫情回歸 - 老朋友專屬方案： 針對 2025 年 10 月 1 日前已註冊但未完成銀行綁定的用戶，活動期間回來解鎖認證、綁定、首存等任務，每個任務皆送 3,000 全家 Fa 點，最高可領 9,000 點（各項限量 1,000 份），歡迎老朋友安心歸隊！

4. 鐵粉鉅獻 - 交易點數翻倍贈，再抽 iPhone 17 Pro Max： 活動期間，用戶每日累積交易量達指定門檻，即可獲得最高 10,000 點全家 Fa 點。此獎勵採每日結算、不累贈原則，以用戶當日達成的最高門檻為準，確保交易鐵粉天天有感回饋：

每日累積交易門檻 獎勵 (全家 Fa 點) 限量份數 達等值 NT$3,000 3,000 點 1,000 份 達等值 NT$20,000 7,000 點 4,000 份 達等值 NT$35,000 10,000 點 2,000 份

● 終極鐵粉再加碼： 凡在活動期間有任一筆交易達 NT$3,000 的用戶，即自動獲得抽獎資格，獨家角逐以下超值大獎，總計 29 名幸運兒：

➢ SSR 超超特獎 (1 名)： HOYA BIT 品牌色同款「宇宙橙色」iPhone 17 Pro Max 512GB。

➢ SR 超特獎 (3 名)： 價值約 NT$1,000 之比特幣。

➢ R 特獎 (10 名)： 價值約 NT$300 之比特幣。

➢ N 普獎 (15 名)： 價值約 NT$100 之比特幣。

5. 效率加速 - USDT 提幣 0 手續費： 活動期間，凡是透過 Polygon、Avalanche (C-Chain) 或 BEP20 網路提領 USDT（泰達幣），皆享 0 手續費，資產調度效率最大化。

展望未來：從「好野」到「無限可能」

HOYA BIT 創辦人彭云嫻總結：「三週年是我們檢視過去、展望未來的全新起點。在鞏固台灣市場第一品牌的地位後，我們承諾將持續投入資源，計畫在未來一年內陸續上線更多元化的理財服務、優化產品介面，並積極探索創新應用。我們相信，透過不斷提升技術安全與服務深度，HOYA BIT 不僅會是您心中最信賴的交易所，更將引領台灣數位金融邁向下一個十年。我們將與所有夥伴們，共同寫下這場數位金融的新篇章。」

關於 HOYA BIT

HOYA BIT 致力於提供台灣最安全、最透明的加密資產交易服務，以 「HOYA 好野」為核心使命，在完成金管會洗錢防制登記後，持續於技術合規、資訊安全以及用戶體驗優化，為用戶心中最信賴且最具前瞻性的虛擬資產入口。

以上訊息由HOYA BIT提供