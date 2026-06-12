千萬別先躺！前五星級飯店員工揭「床上1物不會用」 進房秒丟椅子

一名曾任職五星級飯店的網友分享經驗表示，他進飯店房間，一看到床上抱枕，一律直接拿到椅子上放置，貼文引發一票人共鳴。（翻攝自Pexels圖庫）

出門旅遊住飯店，許多人除了享受飯店設施，也會待在房間好好休息，不過，房間裡有些裝飾品隱藏衛生隱憂。一名曾經在五星級飯店的員工近日分享經驗表示，一看到床上的抱枕，馬上會移開，不會使用。貼文引發熱議，還有不少人點名床尾巾、快煮壼等物品，也有衛生疑慮。

進房間見床上抱枕 直接移開不使用

這名網友是日前在Threads發文並分享飯店房間照片。原PO透露，自己在五星級飯店工作過，知道哪些物品是會換洗？哪些不更換？他說，入住看到床上的方形枕，「一律放在椅子上」，絕對不會使用。

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貼文一出，引發熱議，「身為前房務，這顆真的很髒喔！因為都不會換也不會洗，甚至有些換床單的，會圖方便直接把他丟地上」、「客房裡所有的抱枕我一律拿到沙發最邊邊，住宿期間都不會碰」、「真的討厭床上放除了枕頭跟被子以外的東西，明明知道就髒啊還放」、「都沒在洗真的很噁心」、「上次摸一個臭到有陰影…」。

床尾巾、快煮壼 也被點名衛生問題

也有人點名床尾巾（床旗）、快煮壼，同樣不一定乾淨，「這種枕頭、床旗、熱水壺、毛巾浴巾、杯具，完全不能用，（曾經同業都懂）」、「還有放在床尾當裝飾的那一條毯子，一進房間馬上把這兩個東西從床上移開」、「我到飯店時，最先拿走就是抱枕和床旗」。

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