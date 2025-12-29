千萬別將番茄醬「倒著放」！日本料理家1招「輕鬆倒出」用到一滴不剩

許多人會將番茄醬與美乃滋「倒放」保存，認為這樣之後比較好倒出來，但其實番茄醬倒放會出問題。《優活健康網》特選此篇，日本專業料理人植松愛實根據經驗，說明這兩者在保存方式上的關鍵差異，要不要排空氣的關鍵在於保存方式不同，並教民眾「1招」聰明取用到一滴不剩。







美乃滋可倒放，番茄醬別這樣



雖然美乃滋與番茄醬都裝在類似的軟管容器中，但保存方式有關鍵差別。美乃滋可以倒放沒問題，但番茄醬「倒放NG」，原因在於番茄醬不是乳化狀態，只是材料混合而成，若瓶身倒放，裡頭的液體成分會因重力下沉，導致水分往下滲，甚至可能從瓶蓋縫隙滲出。

而美乃滋則經過「乳化」，只要不處於極端高溫或低溫環境，就不會發生分離現象，因此可以倒放保存。因此，已開封的番茄醬應「瓶蓋朝上」放置。多數製造商在官方網站上也明確註明：「保存時請將瓶蓋朝上」。





要不要排空氣？保存關鍵不同



另一個常見問題是：開封後軟管內的空氣，要不要擠出？對番茄醬來說，答案是「一定要排空」。因為若留著空氣，水分更容易分離；而排出空氣後，可有效減少分層與滲液現象。

至於美乃滋則兩種方式都可行，不過若不排空、讓瓶內留下空氣並倒放存放，反而能讓剩餘的內容物更容易擠出、用到最後一滴。





聰明取用到一滴不剩



無論是美乃滋或番茄醬，想用到最後的那一點總讓人苦惱。美乃滋可倒放、留空氣方便取用；但番茄醬不適合倒放，植松建議使用時，可先將瓶蓋打開讓少量空氣進入，再蓋緊瓶蓋，用手指壓住瓶口，將瓶子倒過來上下輕輕搖晃幾次，內容物就會集中到瓶蓋端，方便擠出。

操作時務必確認瓶蓋鎖緊，必要時可用膠帶黏住以防爆開。若真的只剩極少量，最簡單的方法就是用剪刀剪開瓶身，直接用湯匙刮取。

（本文獲元氣網授權轉載，原文為：千萬別將番茄醬「倒放保存」！料理家教聰明取用到最後一滴）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為千萬別將番茄醬「倒著放」！日本料理家1招「輕鬆倒出」用到一滴不剩