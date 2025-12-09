千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症

實習記者藍子瑄／綜合報導

生肉上的沙門氏菌，有很大的可能性會隨著水柱沖洗而四處噴散，最遠甚至能飛到90公分外。（示意圖／PIXABAY）

許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這行為其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在生肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。

兒科醫師傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」分享，沙門氏菌常存在生肉、家禽、雞蛋與未經消毒的乳製品中，也可能污染未清洗乾淨的蔬果。一旦被水柱攪動後，細菌可能落在料理檯、刀具、砧板、餐具或調味瓶上，甚至會飄到已洗好的生菜、熟食，或是家長最擔心的奶瓶、奶嘴上。這些物品通常不會再加熱殺菌，一旦被污染，家人稍微不注意就可能吃下細菌。

他解釋，沙門氏菌主要透過「糞口途徑」感染，也就是吃進被細菌汙染的食物或水後發病。患者往往會在短時間內出現突發高燒、劇烈腹痛與腹瀉，有時甚至會出現黏液與血便，伴隨噁心嘔吐等不適。嬰幼兒、長者及免疫力較弱的人更是高危險群，一旦感染，可能引發敗血症等嚴重併發症。

令人意外的是，許多人深信「洗肉比較衛生」，但傑登醫師表示，生肉的細菌並不會因為沖水而減少，反而因飛濺讓污染面積大幅擴大。他強調，美國 CDC 與英國食品標準局早已提醒民眾避免清洗生肉，因為真正能殺死沙門氏菌的不是水，而是高溫。只要把肉煮到中心溫度至少七十一度以上，就能有效滅菌，遠比清洗來得安全。

他也提醒，處理生肉、生蛋後一定要徹底清潔雙手與料理環境，避免上一道食材的細菌跑到下一道食物中；而生食與熟食的刀具、砧板和容器一定要分開使用，否則很容易造成交叉污染。許多家庭因為一個小習慣就埋下食物中毒的風險，往往等到有人出現症狀才意識到問題不單純。

