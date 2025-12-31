千萬別買這18種衣服！實踐簡單生活，巧用三原則管理衣櫃，人生活得更漂亮





該買什麼衣服總是個難題，但如果知道什麼衣服不該買，那買衣服就容易多了。

千萬別買這樣的衣服！

1.品質差的衣服

不經思考就買了沒有靈魂的廉價衣服，往往不久就會被遺忘。如果衣櫃開始被這種衣服佔據，就很難找到自己喜歡的衣服，所以起毛球的T恤、有異味的毛衣、皺巴巴的褪色襯衫......現在都扔掉吧！

2.細節太多的衣服

如果買了一件有骷髏圖案，且鑲有鉚釘的軍裝外套，那能穿上這件外套的TPO（時間、地點、場合）是有限的。但如果買的是一件沒有任何裝飾的軍裝外套，再搭配骷髏手鐲和鉚釘包包，同樣能營造整體的酷炫感。增添整體穿搭的細節很容易，但要去除原本衣服上的裝飾卻很困難。想要一件衣服可以穿得長久，越沒有細節的衣服越好。

3.拼接式的衣服

由於很多人對款式很挑剔，所以廠商往往會做出結合襯衫和毛衣的拼接式衣服。很多人都說會買這種衣服是因為看起來很帥氣，但與其說是購買者覺得衣服很酷，不如說是因為要思考襯衫和毛衣的配色並不容易，因此這種不需煩惱配色的衣服很有吸引力。

廣告 廣告

但是，這種衣服會引發兩個問題。第一是實穿性很低，例如想單穿毛衣時，也許會想剪掉從毛衣下襬露出來的襯衫尖角。第二是不方便清洗，因為參雜了不同的材質，會讓人不知該乾洗還是手洗，往往索性就不洗了，也因此就不會再穿。

所以，與其買這種拼接式的衣服，不如仔細觀察這類衣服的配色和材質，並打開衣櫃，嘗試以不同的單品做類似的搭配。

4.顏色太多的衣服

例如碎花洋裝。碎花洋裝因為造型上的特殊性成為很多人的選擇，但我們都知道，這種衣服穿五次以上就沒新意了，所以又會再買一件花色不同的，最後，這幾件洋裝就會被棄置在衣櫃角落。

比起買顏色太多的衣服，建議找出自己喜歡的配色，並用不同的衣服搭出喜歡的顏色。

5.刺眼的上衣

如果你的目標是想受到矚目，那就不需要看這一項了。但是，如果是為了透過衣服展現自己的特質，並與對方溝通，那就不推薦刺眼的上衣。與人面對面對聊天時，這樣刺眼的上衣會消耗對方不少能量，臉部周圍太刺眼會讓對方相當疲憊，讓人不願意與你長時間對話。

買的時候還好，越穿越奇怪，覺得似乎太誇張的衣服多半就是這種刺眼的款式。如果想穿刺眼的單品，可以嘗試離臉部遠一點，刺眼的面積較小的品項，例如銀色的鞋子、彩虹色的襪子、碎花迷你裙、鑲有鉚釘手套等等。

6.無法與其他單品搭配的衣服

一言以蔽之，就是搭配性很低的衣服，例如像主播穿的完美套裝一樣，這樣的衣服沒有搭配其他衣服的空間。很多人都會煩惱不知道這樣的衣服可以搭配什麼外套，所以即使很冷也只能單穿。

7.不合尺寸的衣服

在暢貨中心可以發現價格低到難以置信的名牌服裝，但如果尺寸不合，買了也不會穿，所以建議如果尺寸不合就放下吧！（「減肥後就能穿得下，所以就先買起來。」但後來就棄置於衣櫃的故事我真的聽到太多了。）

8.長度無法修改的衣服

和個子矮的人聊天時，經常聽到他們哭訴買到長度不能修改的衣服。有荷葉邊的不規則裙襬、拉鍊開到底的羽絨衣、口袋位置太低的外套等，購買前一定要確認一下需要修改的部分是否有辦法修改。

9.袖子太特殊的衣服

蝙蝠袖的設計會讓人不方便穿上外套，造成穿搭造型上的限制。此外，肩膀部分隆起的泡泡袖雪紡罩衫如果太過寬大的話，也只能單獨穿，無法搭配外套。另外，袖口呈喇叭狀的上衣在吃飯時，湯汁很容易沾到袖口。

10.同樣的細節重複出現的衣服

即使細節不多，但同樣的細節反覆出現，視覺上還是會給人疲乏的感覺。因為，當整體的視覺效果偏向某個方向時，我們的眼睛還是能感知到這樣的異常。

例如，袖子有荷葉邊，胸口也有荷葉邊，連裙襬也是荷葉邊的洋裝，即使不是碎花圖案，只是單色，也會顯得老氣。

已經穿了V領的上衣，腰部又有三角形的挖洞，下半身也開叉到大腿的話，我們的眼睛會認為三角形的細節太多了。如果希望擁有碎花單品，比起碎花洋裝，更推薦碎花裙子或碎花雪紡罩衫等單品。

11.顏色、版型、材質展現出相同感覺的衣服

縮腰且鑲有珍珠的粉紅蕾絲洋裝就是一個例子。洋裝本身是很有女人味的單品，但版型、材質、細節、顏色都呈現相同感覺的話，就相當於在奶油甜甜圈撒上巧克力，並擠上鮮奶油。

如果想穿粉紅色的衣服，就選一件版型或材質給人中性感覺的衣服吧，可以選擇粉紅色寬褲、粉紅色休閒西裝，或粉紅色騎士夾克。這些都比粉紅色洋裝更能展現剛剛好的魅力。

同樣的道理，不要選擇蕾絲洋裝，而是買只有袖子是蕾絲的襯衫；不要買碎花洋裝，可以買碎花寬褲！

12.太過顯眼的顏色佔了大部分面積的衣服

顏色飽和度高所帶來的能量，比同面積但顏色飽和度低所給人的能量高出好幾倍。換句話說，這很容易讓人厭煩或造成視覺疲勞。想穿紅色這種高飽和的顏色，比起洋裝，更推薦迷你裙、短褲、鞋子或包包等面積較小的單品。

13.無法搭配現有衣服的外套

「去年穿緊身褲，今年換穿寬褲。如果搭相同的外套好像很奇怪，所以沒辦法再穿同一件外套了。」有這個煩惱的人責怪流行趨勢換得太快，但造成這種感覺的原因是因為上下身的寬鬆對比出現問題。

像緊身褲這樣的下半身，要搭配寬鬆的外套才會好看，但是寬鬆的外套搭寬褲，上下半身都很寬鬆，所以整體看起來會很奇怪。因此，買外套前，請先確認一下自己主要穿的下半身款式，再選擇與該款式相反的外套。

14.設計師品牌的仿冒品

設計師品牌的仿冒品絕不可能穿得長久。除了品質比正版差，更有問題的是，即便是現在受歡迎的單品，只要落後一季，就會給人跟不上潮流的感覺。但是，不知道那件衣服是仿冒品的人例外。

15.不喜歡的材質，或穿起來不舒服的衣服

令人意外的是，很多人不知道自己不喜歡哪些材質。平時就掌握自己的愛好比什麼都重要，買衣服前一定要先檢查一下那件衣服有沒有參雜自己不喜歡的材質。

「白襯衫是基本單品，但買了之後才發現是不喜歡的材質，所以就不穿了」、「買了牛仔外套發現沒有彈性，穿起來很不舒服」、「我想要一件紅色毛衣，但買了之後發現很粗糙，實在沒辦法繼續穿」，想避免這些情況，買衣服前請不要只靠一兩項因素決定，也要考慮材質。

16.社群網站中受歡迎的衣服

某藝人在活動現場穿過的衣服、某名人的機場造型、某明星在電視劇中所穿的衣服......各大論壇、購物網、時尚論壇等介紹的熱銷商品，或是這些網站的開箱文中出現的商品，都會讓人陷入「我也必須買一個」的不安之中。

但是請記住，藝人們所穿的衣服大部分是廠商贊助的，這與我們平常的生活風格或個人特質都相差甚遠。

17.與我的生活風格脫節的衣服（＝反映虛假自我的衣服）

很多人都曾因為買太多平常沒辦法穿的昂貴服飾，所以對於衣服明明很多卻穿不出門感到苦惱。我也有過相同的煩惱。如果只買與自己的日常生活相去甚遠的衣服，可能該檢討自己是否不願意付出辛苦的代價去實現憧憬的生活，只想花錢購買嚮往的生活形象呢？

只有實際改變自己的生活，才能改變購買這種衣服的習慣。因為嚮往富裕、成功的生活而購買昂貴的衣服，即使設計和材質再怎麼優秀，不是真正反映自我的衣服，終究只會放到發霉扔掉。

18.品牌風格過於突出的衣服

無論是品牌風格過於突出的衣服，還是印有大商標的衣服，都會妨礙自我的展現。品牌風格不突出的白色帆布鞋之類的單品越多越容易展現自我。穿上優衣庫、Everlane等品牌的衣服，再搭配能展現自我的包包、太陽眼鏡、手鐲、耳環等飾品吧。

在衣櫃實踐簡單生活

比起只留下「最少食物」的冰箱，只留下「自己喜歡的食物」的冰箱能帶來更大的快樂。極簡主義和簡單的生活是不同的，簡單生活是除去除了本質之外的累贅。

因此，人們會問簡單生活的本質是什麼，但不會問極簡主義的本質是什麼。極簡主義沒有定義該留下什麼或去除什麼，因為只留下最低限度的東西是極簡主義的根本。

我追求的是簡單的生活，以及簡單的衣櫃。只留下符合我的特質，我喜歡的衣服，這樣的衣櫃就是簡單的衣櫃。用丟棄、建立、維持三個原則來管理自己的衣櫃吧！

「丟棄」不符合自己特質的衣服

□ 是為買而買的衣服（因為限量、便宜，或家人勸敗而買）嗎？ □ 是品質不好的衣服嗎？ □ 雖然是專家推薦的必備單品，卻不適合自己的衣服？ □ 是為了迎合特定活動而買的衣服嗎？ □ 是材質不合我意的衣服嗎？ □ 是不能修飾身形的衣服嗎？ □ 是不符合自己的生活方式，穿起來不方便的衣服嗎？ □ 是不好保養的衣服嗎？ □ 是自己不喜歡的顏色嗎？ □ 不符合我追求的形象（有原則的人、自由的靈魂、有能力的人等等）嗎？

「建立」反映自己特質的衣櫃風格

將所有當季的衣服掛在衣架上（一個衣架，一個單品）時，我看到的衣櫃風格是什麼呢？

□ 思考自己嚮往的形象，不符合該形象的單品是什麼呢？ □ 依顏色分類衣服後，想再放進哪些顏色的衣服呢？ □ 再放進什麼材質的衣服才能更進一步展現自我呢？ □ 如果要以飾品來展現自我的話，穿戴起來不會不舒服的有哪些？

分別該用什麼時尚單品來表現俐落感（醒目的單品、閃亮的材質、搶眼的顏色等）和寬鬆感（舒適的材質、寬鬆的款式、不顯眼的顏色等）呢？

□ 審視自己的身形後，身體的哪部分需要修飾，哪部分需要突顯呢？ □ 我喜歡的細節或圖案是什麼？這些細節該以什麼單品呈現比較好呢？ □ 如果有目前衣櫃裡沒有，但很想買的單品，這項單品反應了自己哪些慾望？我又是什麼樣的人呢？

「維持」自己的衣櫃不被不像自己的單品侵佔

□ 會用乾洗劑、除毛球機、蒸汽熨斗清潔並保養自己的衣服嗎？ □ 換季時，上一季的衣服都放在看不見的地方（抽屜、衣物防塵套）？ □ 確認流行趨勢的原因是為了避開流行趨勢？ □ 不會隨便買單品，會先搜尋時尚網紅的照片，參考穿搭方法？ □ 願意丟掉時尚網站熱賣的商品嗎？ □ 是否能淡然面對海外時尚購物中心的促銷？ □ 看到吸引自己的衣服時，會計算一季能穿幾次？ □ 購物前會先打開衣櫃確認衣櫃裡的單品嗎？ □ 是否想過放棄幾個便宜的單品來買清單上符合自己風格的單品？ □ 比起當季流行的顏色，更傾向考慮自己喜歡的配色嗎？

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

(本文摘自《丟掉香奈兒包，活得更漂亮：決定捨棄名牌、頭銜、學歷的那天起，我又重新呼吸到自由自在的空氣》，遠流出版，崔柔里著)





更多幸福熟齡文章

失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本

為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖

勞保投保薪資「最高5年45800元」就安了？「雙年金」還能兩頭拿？錯誤操作讓你退休賠大了！



