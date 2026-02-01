千萬別買錯！帶加熱菸入境恐罰500萬 2月新制「魔鬼細節」一次看

雖財政部公告可免稅攜帶1條加熱菸，但國健署示警暗藏「觸法陷阱」，違規最高恐罰500萬元。示意圖／取自photoAC

邁入2月，隨著農曆春節腳步逼近，多項攸關民眾荷包、交通與醫療權益的新制也同步上路。其中最受矚目的莫過於「加熱菸」入境規定，雖財政部公告可免稅攜帶，但國健署示警暗藏「觸法陷阱」，違規最高恐罰500萬元。此外，交通部針對高鐵、台鐵釋出利多，健保署亦擴大癌藥給付，北北桃則同步推動學童免費喝鮮乳政策。《鏡報》為讀者整理2月新制懶人包，助您一次掌握。

加熱菸免稅入境有陷阱？「國外帶回」最高罰500萬

財政部預告修正規定，自2月1日起，入境旅客可免稅攜帶經衛福部核定之加熱菸200支（1條）。然而，這項看似放寬的政策實則暗藏玄機。

國健署特別提醒，目前國內通過核定的2家業者均表示，其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」。這意味著，旅客實際上「無法從國外攜帶合法的加熱菸入境」，僅限於在「台灣本島及離島免稅店」購買之產品才算合法。

民眾若自行從國外違規攜帶電子煙或加熱菸相關產品入境，將面臨新台幣5萬至500萬元的鉅額罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

台鐵4大新制。圖／台鐵提供

高鐵開「直達台南」夜車 台鐵訂票上限放寬

為因應返鄉與旅遊需求，台灣高鐵宣布自2月2日起增班，每週增開6班夜間南下列車。其中，新增的「1985車次」採全新停靠模式，平日晚間10時自南港發車，停靠台北、板橋後，不停靠台中、直達台南，最後抵達左營，大幅縮短夜間前往南部的時間。

台鐵方面則祭出購票4大新制。自2月3日開放訂票起（針對乘車日3月3日後車票），個人訂票張數上限由6張放寬至9張。此外，台鐵也優化系統，支援線上換票、手機訂付取自由座車票，且一支手機最多可取6張車票，提升購票便利性。

泰國徵收入境旅遊費泰銖300元

國外旅遊方面，泰國民航局（CAAT）宣布自2月1日起，針對出入境旅客調漲「旅客服務費」，由每人每趟15泰銖調升至25泰銖，漲幅達66.7%。

2月健保新制。圖／衛福部提供

癌友年省192萬藥費、慢箋可提前14天領藥

健保署宣布擴大給付7項藥品，包含5項癌症用藥，預估癌友每年可省下52.4萬至192萬元不等的藥費。同時放寬脊髓病變引起之尿失禁病人用藥標準，免除每年接受尿動力學檢查之苦；泛視神經脊髓炎病人的復發給付條件也同步放寬。

此外，考量今年春節連假長達9天，衛福部首度放寬「提前領慢箋」時限。自1月31日起，慢病族可提前14天（原為10天）回診領藥，全台約146萬人受惠。民眾若在過年期間身體不適，亦可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業資訊。

台北市「鮮奶週報」政策自2月起放寬，補助向下延伸至「生理年齡」滿2歲之幼兒。圖／取自「生生喝鮮奶」官網

北北桃「免費鮮奶」政策齊發

雙北與桃園市不約而同在2月加碼兒童福利。台北市「鮮奶週報」政策自2月起放寬，補助向下延伸至「生理年齡」滿2歲之幼兒，寒假與春節期間不中斷，家長可持數位卡證至合作通路兌換。

新北市「新北鮮奶幸福週」與桃園市「生生喝鮮乳」計畫則預計於2月23日開學日啟動。新北市將每週提供2至12歲學幼童免費鮮乳或豆漿，8月底更將擴及國中生；桃園市則開放設籍該市的2至12歲兒童憑卡至超商兌換，未就學孩童之家長可透過網路或區公所申辦卡片。

