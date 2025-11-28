千萬別踩雷！「一冷戰就走不下去」的3大星座 第1名離開時連再見都不說

在感情裡，比起爭吵，更讓人受傷的往往是沉默帶來的距離感。表面上兩人仍在彼此身邊，但心的距離卻越拉越遠；等到想挽回時，對方可能已經悄悄走遠。以下3個星座普遍被認為「最禁不起冷戰」，在關係中以冷漠相對，往往只會讓問題更難回頭。

天蠍座：沉默是最後的答案

天蠍座的感情濃度向來高，但界線也非常明確，冷漠與迴避是他們最難承受的相處方式。一旦關係出現裂痕，天蠍多半不會激烈爭吵，也不會追問原因，而是悄悄收回投入的熱情。這種退開並非暫時，而是決定性的抽離。等到另一方意識到變化時，天蠍往往已經離開，沒有告別，也沒有解釋，沉默本身就代表結束。

水瓶座：「算了」比爭吵更絕情

水瓶座並不害怕理性討論或衝突，最讓他們無法接受的，是毫無溝通的冷淡氣氛。對水瓶而言，感情的基礎是理解與交流，若連說話的意願都不見了，就難以維持關係。冷戰的時間越長，越容易讓水瓶徹底冷靜。他們會在沉默中調整心情，逐漸放下曾經的牽掛。等到對方想和解時，水瓶可能只會平靜地說一句「算了」，比任何爭吵都更明確。

射手座：氣氛久冷，熱度就回不來

射手座向來直率、樂觀，最怕低壓與僵持不下的相處氛圍。即使有矛盾，也希望盡快說開，但最難熬的就是漫長的冷戰。只要僵局持續，他們就會把注意力轉向生活、朋友或其他讓自己開心的事，讓情緒回到自在狀態。等心情重新穩定，那段關係往往已被他們歸於過去，很難再激起當初的在意。

