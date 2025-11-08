千萬刷手掃購3,000張住宿券！台北國際旅展首日突破6萬人週末明星網紅登場
文／景點+ 張盈盈整理報導
2025 ITF台北國際旅展開展首日入場達63,167人次，較去年成長8.87%。人氣、買氣暢旺，認為跟2026年有9個連假及「普發萬元」有關，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包含福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等，飯店及旅行社等多家業者表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。8日迎來週末首日，男團F.F.O、ARKis、SEVENTOEIGHT、YouTuber金魚腦及欸你這週要幹嘛等明星網紅將現身旅展，盼可持續衝高買氣及人氣。
圖 / 景點+ 張盈盈，以下同
麗星郵輪推出ITF限定探索星號旅展優惠，包含北高雙港行程合購現折4,000元、高雄出發5日行程每晚加贈最高6,500元消費金等折扣；MSC地中海郵輪分別推出冬季、日韓春季及夏季等航程，早鳥優惠減6,000元；鳳凰旅遊推出麗星郵輪探索星號，那霸3日最低6,000元起。
雄獅旅遊MSC榮耀號日韓6日，早鳥現折6,000元，旅展價42,900元起；可樂旅遊推出「迪士尼探險號」郵輪團體及自由行商品，每人最低41,888元起，現場下定除送行李吊牌、艙門磁鐵等禮品，還加碼贈可樂旅遊幣5,000枚。
今年參展航空推出多重折扣，中華航空購買指定航線享優惠7折起，現場購票可參加抽機票活動及贈Care Bears禮盒；長榮航空多條航線最低84折起，推出台北-洛杉磯來回含稅價26,423元起。
星宇航空推出11月10日前購買機票或「星星相遇」產品，單筆滿20,000元可於現場參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等多項好禮。
台灣虎航祭出仁川單程未稅1,199元起、東京羽田單程未稅1,799元起、名古屋單程未稅1,899元起；越捷航空更於旅展現場舉辦「0元機票大放送」扭蛋活動，每天抽出0元機票，於現場完成指定任務，就有機會抽中免費機票或限定艙等100%抵用券。
國泰航空今年以「Ready to Fly」為主題，於J1016攤位打造充滿飛行氛圍的特色展示空間。不僅將巨型 1:10 A350-1000 飛機模型搬進展場，更集結全球75 大熱門航點8折起優惠、Cathay Holidays 住宿里數三倍加碼、Cathay Shop 質感選物每30元一里等多重獨家禮遇。凡於現場累計消費滿 TWD15,000，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高「萬元機票折抵金」等豐富好禮！追蹤官方社群再享 AI 互動體驗！
日本館歷年最大吸人氣 韓國館、美國館祭出抽機票活動
日本館今年超過200格攤位打破歷年參展規模，邀集自北海道、東北地區、關東、北陸、山陰山陽、九州、四國至沖繩等南北城市參展，現場推出近鐵電車周遊券全面9折、Nippon SIM最低6折起等產品，提供最新旅遊資訊、自由行配套、門票與交通券等展場限定優惠、填問卷送好禮等活動；展期間寶可夢「呆呆獸」將在香川縣攤位驚喜現身，參與活動就能加碼抽聯名周邊，明日更有超人氣吉祥物「熊本熊」在大會舞台活動及吉祥物大遊行跟大家相見歡！
KKday於展期推出限量自由行配套行程、票券，包含東京哈利波特影城門票買一送一、豪華版關西享樂周遊券買一送一，以及限時特價酷航北海道6天6,388元起等，現場玩拉霸還可抽機票；雄獅旅遊則推出團體遊優惠口袋商品，沖繩自由行4天9,888元起、泰國芭達雅跨年5日21,999元起及瑞士冰川10日97,900元起等優惠產品。
吉祥物大遊行！
鐵道迷必看優惠 高鐵假期、觀光列車限定行程
旅展現場也有多項鐵道相關產品行程等鐵道迷來選購，台鐵販售廣受好評的台鐵便當並邀請民眾拍照留影，分享鐵道旅遊故事，現場完成打卡分享即可獲得精美小禮一份。
雄獅旅遊推出藍皮解憂號旅展限定「南國漫讀節限定列車」每人1,280元，「紫斑蝶高屏3日」搭藍皮、到茂林看紫斑蝶，每人5,999元起。
台灣高鐵推出「高鐵假期」多項優惠，單筆滿10,000元贈高鐵假期1,000元抵用券，滿額可抽星宇航空不限航點來回機票一張。
ITF台北國際旅展住宿券1折！機票行程優惠朴寶劍專區吉祥物男團女團明星加持亮點滿滿
其他人也在看
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台北旅展買氣旺！「千萬刷手」一口氣囤3000張住宿券 人潮、業績皆成長
台北、高雄圓山大飯店今年以「五感體驗・慢旅共遊」為主題，推出多款餐宿優惠，最低下殺2.5折，首日業績突破1,021萬元，現場更出現4位「百萬刷手」，氣氛熱烈。圓山大飯店總經理方遠懷表示，感謝旅客熱情支持，未來將持續以創新行銷與多元體驗，帶來更多驚喜與感動，展現圓山...CTWANT ・ 1 天前
新光三越新櫃位！總裁牛肉麵必吃得獎套餐，耗時8小時熬煮的濃厚湯頭，搭配入口即化的厚切牛肉太銷魂
自從台中新光三越重新開幕後，每次到用餐時間總是人潮洶湧。這次來12樓的美食區，品嚐一下新開的『總裁牛肉麵』，感受一下曾贏得台北牛肉麵節，十大優選廠商之一的食物。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 17 小時前
台中館旅展限定！ 觀旅局聯手優質業者推限定優惠與滿額抽獎
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「2025 ITF台北國際旅展」今（7）日至10日，連續4天在台北南港展覽互傳媒 ・ 1 天前
天成飯店集團ITF旅展首日 現場最高單筆豪刷逾300萬
2025 ITF台北國際旅展今日至11日在台北南港展覽館一館登場，天成飯店集團首次加入新品牌天成逸旅-蝴蝶谷等共十個品牌館別進行銷售，開賣不到3小時就有「百萬刷手」現身，最高單筆豪刷300多萬，也有多家公司行號消費超過百萬元購買住宿券，用為規劃員工福利。中時財經即時 ・ 1 天前
永立榮10月營收增65.81% 攻機能保健市場
【記者柯安聰台北報導】永立榮生醫(6973)10月合併營收704萬元，較去年同期成長65.81％；累計1至10月營收7181萬元，年增98.30％，在高端保養品市場熱度延續下，旗下「小鹿羊水外泌體」產...自立晚報 ・ 1 天前
ITF旅展「千萬刷手」現蹤了！老爺集團曝民眾身分 還有人一次刷400萬
2025 ITF台北國際旅展今（7）日在南港展覽館開幕，現場人潮與買氣同步爆發。下午約15時，老爺酒店集團攤位驚見「千萬刷手」出沒，單筆消費金額突破千萬元，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
朴寶劍拍照打卡專區X傳統市場魅力！韓國觀光公社SEVENTOEIGHT表演送機票等大獎
朴寶劍,韓國觀光公社,台北國際旅展,南港展覽館,韓國旅遊,韓流,追星,SEVENTOEIGHT 2025 ITF台北國際旅展11月7日登場，韓國觀光公社11月7日至10日於南港展覽館一館J708韓國館盛大亮相，今年以「韓食與韓流」為主題，打造融合美食、文化與娛樂的沉浸式體驗，更有朴寶劍拍照打卡專區，還有以傳統市場為主題的贈獎區，以及韓國各地域的推廣單位參展，獎品精彩豐富！景點+ ・ 1 天前
台酒、吳寶春跨界合作 推15週年限定酸種麵包
財經中心／台北報導在台灣風味工藝邁向國際的時代，兩大象徵台灣榮耀的品牌，台灣菸酒公司與吳寶春麥方店，首度跨界聯名，推出十五週年限定酸種麵包系列。這場結合「釀造」與「烘焙」的合作，不僅代表台灣飲食文化邁向國際舞台的重要一步，也讓「風味」成為連結土地與世界的語言。民視 ・ 16 小時前
出國交通機票因ITF、新航線「遊GO」優惠，不要錯過好康好時「機」！
國泰航空於2025ITF台北國際旅展，以「ReadytoFly」為主題推出眾多優惠，並有抽獎及互動體旅遊經 ・ 18 小時前
用手感受美沉浸式體驗展！手部SPA串珠手作手感日常新肌霓美感旅程
秋冬來臨，手的保養與滋潤更為重要！台灣質感保養品牌新肌霓INGENI，秉持「剛剛好的選擇，讓生活美得更有感」的品牌理念，推出沉浸式體驗展，預約就能到現場親自『用手感受美』，2025年初全新推出的美手霜上市後更突破銷售紀錄造成搶購熱潮，而與馬來貘合作推出的聯名美背計劃亦成為收藏焦點！都是讓消費者緊緊跟隨新肌霓INGENI保養的契機！八年來打造多款熱門明星產品，從首創「穿的背膜」、專業身體養護系列到經典美手霜，皆以臉部等級高規格成分研製而成，讓身體保養成為一種生活風格。2025年初全新推出的美手霜上市後更突破銷售紀錄造成搶購熱潮，而與馬來貘合作推出的聯名美背計劃亦成為收藏焦點，再創話題。景點+ ・ 22 小時前
玩沙戲水天地，漫步觀景平台享受放鬆時刻～台中大安濱海樂園
大安濱海樂園就是(大安海水域場)，有分泳池區和玩沙戲水區。泳池區在有白色尖屋頂，向海那漾的建築裡，需要付費(一人100元)並著泳衣和戴泳帽；對面的沙灘則是免付費就可以進場的玩沙戲水天地，現場有救生員守護，但還是要遵守規定，才能玩得開心又安心。親子就醬玩 ・ 21 小時前
台中洲際棒球場美食！高CP值牛排主餐+自助吧超豐盛，韓式拌飯、越式河粉DIY全都有
正在尋找台中高CP值牛排吃到飽？或是洲際棒球場周邊美食？就來牛室炙燒牛排崇德洲際店，位於台中北屯區崇德路三段、鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，牛室炙燒牛排389元起就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、多樣熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、飯食、玉米濃湯、牛肉羅宋湯、飲料、冰品，成為家庭聚餐、朋友聚會、學生慶生、球賽前後用餐的台中聚餐熱門選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 17 小時前
米其林、Tabelog雙認證！日本拉麵派系始祖「すみれ」，想吃最正統的札幌味噌拉麵，一定要來這裡
你是拉麵那一個派系？講到這事可能有些人會說關東醬油、九州豚骨、北海道札幌，其實這是日本拉麵的口味或者應該說地域拉麵的特色，雖然現在已經很難將之框架，所謂的派系，比較常聽到的可能是「家系」、「大勝軒系」、「青葉系」等，當然還有近幾年以大份量取取勝的「二郎系」，這有一點像金庸小說的各大門派。而在札幌最負盛名的派系莫過於「すみれ」(純連)，並且要說札幌的味噌拉麵也絕對繞不開「すみれ」這家已然創業一甲子的老店。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
2025聖誕倒數月曆18款！BYREDO、Aesop寓香之所都是首次推出倒數月曆
提早迎接聖誕節！2025聖誕倒數月曆出爐～每到年底最令人期待的倒數月曆，今年可說誠意滿滿驚喜不斷！造咖 ・ 23 小時前
台北國際旅展墨刻X神戶體驗拿好禮！玩日本必備旅遊書限定優惠別錯過
神戶,旅遊書,台北國際旅展,日本旅遊,出國,FDA 台灣直飛神戶後，去日本不妨考慮從神戶機場進出！以神戶為中心先玩一波，感受舒服的港灣風情、泡有馬溫泉、吃飽喝足後，推薦以不同的交通手段啟程，往西搭乘新幹線暢遊瀨戶內海，往東搭乘FDA國內班機1小時可直奔長野，各式玩法可到台北國際旅展墨刻X神戶的攤位了解、探索，還能玩遊戲拿禮物，現場旅遊書也有限定優惠！景點+ ・ 1 天前
六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTL […]民眾日報 ・ 17 小時前
華信航空ITF推出「秋冬好時光 離島慢旅行」旅展限定優惠
2025 ITF台北國際旅展7日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲首日親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。七逗旅遊網 ・ 20 小時前