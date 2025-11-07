千萬刷手現身！ITF國際旅展首日 狂買3千張住宿券

近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......

風傳媒 ・ 10 小時前