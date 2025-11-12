千萬副業要收攤了！館長無奈宣布「做到11月底」 怒斥：被偉大民進黨害死

（記者張芸瑄／綜合報導）千萬副業「True飯」撐不下去了！館長陳之漢證實，砸重金打造的便當品牌將於11月底正式歇業。他氣憤指出，因非洲豬瘟衝擊導致肉品短缺、供應不穩，「真的被這個偉大的民進黨害死！」抱怨店內連續多日無肉可賣，日營業額連薪水都發不出，「我真的想說算了，沒有差啦！」

館長在YouTube直播中坦言，這次非洲豬瘟爆發讓店內「7、8天都沒豬肉」，主力產品像叉燒、脆皮燒肉、排骨與滷肉飯全是使用溫體豬，根本無法改用冷凍肉替代。他無奈說：「便當店最賣的就是豬肉，沒豬肉要怎麼開？真的被搞死。」

圖／館長陳之漢證實，砸重金打造的便當品牌將於11月底正式歇業。（翻攝 True飯臉書）

他透露，豬肉斷貨期間，只能改賣雞腿便當撐場面，日營業額約1萬元，「根本不夠發薪水」。雖然近來豬肉供應逐漸恢復，但消費者仍心存疑慮、不敢購買，導致業績持續低迷，「現在還要面對人力難找、成本高漲，我實在撐不下去。」

館長表示，「True飯」歇業後，廚房空間仍會保留，未來可能作為私人招待使用。他坦言，從開店以來每月都在虧損，「人事、租金都很高，利潤根本不夠，餐飲真的不是我這種人能做的行業。」

圖／館長陳之漢證實，砸重金打造的便當品牌將於11月底正式歇業。（翻攝 飆捍臉書）

消息曝光後，有網友在直播留言質疑「便當店生意不好關民進黨什麼事？」館長火氣爆發回嗆：「只要是賣豬肉的都被X到！進貨亂、品質差、價格又高，怎麼賣？要我繼續賠嗎？」強調整個產業都受到波及，「我們真的撐不下去了！」

事實上，館長2023年6月斥資千萬元開設「True飯」，主打「風烤脆皮燒肉便當」每份售價250元。當時他就坦言成本高、價格被嫌貴，「利潤低、人力難找、租金高」，一度萌生收手念頭。如今因豬瘟衝擊再度爆發，最終仍決定忍痛喊停，讓不少粉絲直呼可惜。

