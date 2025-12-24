千萬好友挺到底！「中國信託 x 反應過激的貓」聯名貼圖限時免費載，分享再抽LINE POINTS最高1,688點、機票大獎等你拿！

中國信託LINE好友數已突破千萬大關！中國信託銀行(簡稱「中信銀行」）為感謝全臺千萬好友的支持，宣布與日本超人氣角色「反應過激的貓」聯手合作，推出「中國信託X反應過激的貓 這也挺過頭了吧！」聯名動態貼圖。反應過激的貓這次不只浮誇，更化身為你的最強應援團，貼圖不只是日常萬用的問候，還有跨年必備的祝福，讓你和朋友的對話更動感有趣！無論你是想躺平、斜槓還是正在努力奮鬥，中信銀行都用行動告訴你：「挺你所想，就是要挺到底！」2025/12/23起加入中信銀行LINE官方帳號好友即可免費下載，更祭出「分享貼圖抽點數紅包」、「參與LINE互動領禮包」與「綁定LINE官方帳號抽機票」三大回饋。

首波強打：分享貼圖抽LINE POINTS 1,688點，互動即享600元禮包，有機會再抽台北東京雙人來回機票。中信銀行LINE官方帳號長期以來透過個人化通知服務，平均每月傳遞超過8,800萬則訊息，是生活中不可或缺的金融小幫手。為了慶祝好友數突破千萬，2025年12月23日起加入中國信託LINE官方帳號好友即可免費下載8款實用又療癒的貼圖，下載限時至2026年1月22日止。更加碼推出分享回饋，於2026年1月5日前，透過LINE活動網頁將貼圖分享給好友，就有機會抽中最高LINE POINTS 1,688點及Mister Donut優惠券，讓你動動手指就能送祝福再賺好康。

