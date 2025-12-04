千萬宅住戶控漏水、瑕疵多不修 建商怒拿影片打臉

高雄有住戶控訴，自己花了千萬買的透天厝交屋後出現漏水，公設有陸續出現瑕疵（圖／TVBS）

高雄有住戶控訴，自己花了千萬買的透天厝交屋後出現漏水，公設有陸續出現瑕疵，車道磁磚破裂等問題，怒控建商擺爛不理，但建商也硬起來，拿出點交前的影片打臉，反控對方無理取鬧，將採取法律行動。

社區住戶表示，他們在入住點交時就已發現許多大大小小的問題。社區主委進一步說明，雖然建商曾對住家漏水問題進行修繕，但修繕品質讓住戶無法接受，修補後的區域仍然凹陷。當住戶質疑時，建商回應稱當初施工時並無問題，如今出現漏水情況讓住戶感到非常錯愕。

住戶控訴，社區內的公設車道磁磚破裂、就連他們家門口的水溝蓋也缺角（圖／TVBS）

關於社區公設問題，社區主委提供了今年7月第一次點交時的影片記錄。在點交過程中，雙方對修繕範圍未能達成共識，導致公設點交表無法完成行政程序。這使得建設公司原本提供的19萬元社區公積金無法被管委會提領。住戶認為建設公司態度消極，不願積極解決問題。

建設公司老闆則在電話中表示，公共設施已經交給住戶，後續使用問題應由住戶自行處理。他強調車道每天承受重壓，要求建商持續保固修繕是不合理的要求。建商還提出施工前後的影片作為證據，強調在住戶反映問題時曾派人前往維修。

住戶入住後，陸續出現的小瑕疵，建商甚至搬出社區住戶規約，公共設施，是由管委會負責維護，目前雙方各說各話（圖／TVBS）

針對入住後陸續出現的小瑕疵，建商引用社區住戶規約，指出公共設施應由管委會負責維護。目前雙方各說各話，建設公司更表示，如果有不實指控，將採取法律行動維護公司商譽。這起住宅糾紛反映了新屋交付後常見的品質爭議問題，雙方若無法達成共識，可能需要透過法律途徑解決。

