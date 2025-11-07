千萬房產詐騙險上鉤 警地政聯手即時攔阻保住台南男家產

黃姓男子遭到投資詐騙，拿著地籍資料到地政事務所要進行設定抵押，被地政人員與警方及時攔阻。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

警方與地政人員向黃姓男子說明投資詐騙的手法。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

警方從黃男與詐騙集團的對話，研判確認是投資詐騙。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

台南市政府警察局第四分局華平派出所6日接獲轄台南地政事務所通報，疑有民眾遭詐騙，擬辦理不動產抵押設定。警員吳晨華、林柏毅獲報後立即趕赴現場，成功攔阻黃姓男子遭騙進行房產設定抵押，擋下一起金額新台幣1千萬元的房產詐騙案。

據了解，被騙的黃姓男子為籌措創業資金，在網路上看到借貸協助廣告，並與自稱「金融理財小高」的男子以LINE聯繫約一個月，對方聲稱「可提供利率僅1.3％的低利貸款」，並指示黃男前往超商機台列印申辦文件，簽署後以傳真方式往來，待資料齊全後，依「金融理財小高」指示到地政事務所辦理抵押設定。地政人員發現黃男對貸款內容答覆反覆，且文件多處可疑，懷疑其遭詐，遂即通報警方到場。

員警到場後，詳細詢問黃男與「小高」接洽經過並檢視對話紀錄，發現雙方自始未曾見面，全程僅透過LINE聯繫，連文件都依對方指示於超商列印簽署。經比對內容，確認為典型的「假投資、真詐貸」手法。

員警進一步向黃男說明，詐騙集團常以「協助投資」或「協助貸款」為名，誘使被害人以房產抵押申貸，再轉移資金牟利，最終不僅騙走貸款金額，還讓被害人背負債務、甚至失去房產。黃男聽後驚覺受騙，隨即停止設定抵押手續，成功避免損失上千萬元房產。

第四警分局長曹儒林表示，詐騙手法不斷翻新，民眾若有資金需求，應循合法金融管道辦理，切勿輕信網路廣告或陌生代書，以免落入陷阱。另可多加利用內政部提供的「地籍異動即時通」服務，當名下不動產辦理買賣或抵押設定時，系統將即時以簡訊或電子郵件通知，亦可新增聯絡人（如子女或信任親友）共同掌握異動狀況，避免遭詐或冒名。若發現可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，警方將即時提供協助，全力守護市民財產安全。

