千萬房申貸百萬遭拒！同父異母兄弟爭產 他驚父親生前孽緣死15年竟未解

記者陳韋帆／台北報導

老王申請房貸遭拒，一查才發現竟是15年前同父異母兄弟爭產官司，雙方和解後，註記仍未塗銷造成。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

遺產繼承糾紛訴訟結束後，房產所有人若未主動塗銷「訴訟繫屬事實」註記，將導致房貸受阻。地政士提醒，遺產爆發糾紛步入公堂後，資產通常會被「訴訟註記」，所以官司結束後，務必清理戰場，請興訟的原告申請註銷註記，否則無法進行資產處分。

老王（化名）近期急需資金，將千萬房產申貸百萬，結果銀行拒絕，一查才發現建物謄本上有「訴訟繫屬事實」註記。

老王在驚訝下回憶起15年前不勘的往事，「該房產是民國100年從去世父親手上繼承而來，當年父親前妻小孩跳出爭產，但官司早已在支付現金給同父異母兄弟下和解，怎麼還有此註記？」

廣告 廣告

正業地政士事務所所所長鄭文在指出，當遺產出現糾紛，一旦步入公堂，法院為免發生疑義的財產遭任意處分，便會進行註記，當官司判決或和解後，並不會主動協助取消註記，必須依法聲請「訴訟終結證明書」，並持正本向所屬地政事務所辦理塗銷登記。

他進一步指出，根據《民事訴訟法》第254條第13項規定：「訴訟終結或第5項裁定經廢棄、撤銷確定後，當事人或利害關係人得聲請法院發給證明，持向該管登記機關申請塗銷訴訟繫屬事實之登記。」

鄭文在提醒，法院註記若未註銷，不僅房貸會受阻，未來買賣移轉也會有問題，建議若有發生相關糾紛，在官司結束後就順手取消註記，除免除未來處分資產麻煩，也可避免無端勾起不勘回憶，觸景傷情。

更多三立新聞網報導

阿布達比轉機丈夫就被武裝警察帶走 開發商來台售屋澄清：全球最安全！

獨家／立法院法制局提四等親內結婚 生物老師揭古代帝王亂倫悲劇

獨家／租金補貼1間房可多人申請 內政部證實了：係金ㄟ！

獨家／鄰女深夜頻傳嬌喘撞擊聲！他徹夜難眠 專家：請警察到場一起聽

