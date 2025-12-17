千萬旅客夢碎 今年估840萬人次

最新統計至12月15日僅803萬人次造訪台灣，全年預估約840萬人次，千萬旅客目標再度破功。圖為國人赴日旅遊賞楓。（本報資料照片）

交通部訂下目標今年要有1000萬名外國旅客造訪台灣，觀光署長陳玉秀年中上任時，改稱「達成900萬人次沒問題」，但最新統計至12月15日僅803萬人次，全年預估約840萬人次，目標再度破功。陳昨回應質疑時指出，對台灣而言，每年800至900萬人次觀光客是最適合的，策略也要走向重質而非重量，產值盼以每年2％至3％增長。

觀光署最新資料顯示，今年截至12月15日止，外國旅客來台803萬人次。陳玉秀昨在立法院交通委員會受訪時指出，今年旅客可以比去年多出50萬人次，前往南部的旅客也有增加，但坦言要達到她說的900萬人次有困難。

廣告 廣告

被問到明年是否就以900萬旅客為目標努力？陳玉秀以日本經驗為例，入境日本的觀光客除以總人口，旅客量約占人口數的34％，若用這樣的數字帶入，每年800至900萬人次觀光客是最適合台灣的，可避免過度旅遊、觀光客搶走住民的資源。

陳玉秀表示，去年外國旅客來台每日平均消費182美金，今年預估會成長4美金，希望觀光產值每年能以2％至3％的幅度成長。觀察下來，歐美、紐澳旅客的日均消費較高，尤其是美國旅客日均消費約240美金，都是要加強爭取的客源。

觀光署統計，114年外國人來台消費產值約100億美金（新台幣3200億元）。我國在民國104年至108年間，連續5年達成破千萬旅客來台，109年新冠肺炎疫情爆發後，全球旅遊業跌落谷底，又因兩岸關係不佳，失去陸客市場。111年底邊境解封，交通部目標112年600萬旅客來台、實際達成648.6萬人次；113年目標翻倍、要拚1200萬人次，結果遠不如預期，先是下修到1000萬人次，最終全年僅785.7萬人次。觀光署將原因歸咎於匯率及今年天災較多，影響外國旅客來台。