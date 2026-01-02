「千萬檜木牌樓」倒塌！南鯤鯓王爺揭「國運代表字」

生活中心／李明融報導

2025年颱風「丹娜絲」侵襲南部地區，造成當地嚴重損害，著名的南鯤鯓代天府也未能倖免，由12根千年紅檜打造的牌樓不敵風雨，不幸倒塌，當時就有信眾發現，當年抽到的國運籤詩提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」意外神準預言災厄，引發討論。新的一年，在抽出國運籤出爐之際，南鯤鯓率先公布向王爺擲筊同意的丙午（馬年）吉祥字「旺」，代表明年台灣要旺了。

神準預言災厄「12根千萬檜木牌樓」遭颱風吹垮！南鯤鯓王爺揭「國運代表字」

南鯤鯓代天府揭露今年國運代表字，期盼新的一年能時來運轉。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書）有「台灣王爺總廟」美譽的台南北門南鯤鯓代天府，昨（1）日元旦舉行贈春聯活動。現場眾星雲集，包括台南市長夫人劉育菁、民政局長姜淋煌與南鯤鯓廟總幹事侯賢名等人共同開筆，寫下「丙午鴻禧、金馬添福」八大字，為即將到來的馬年揭開序幕。外界高度關注的「大山門牌樓」重建計畫也有了最新進展。這座由12根千年檜木打造、價值逾6千萬元的雄偉牌樓，去年7月不敵「丹娜絲」風災強襲而傾倒。總幹事侯賢名透露，五府千歲已降駕指示，大山門須在5年內重建完成；目前已啟動建築圖設計，在各方信眾鼎力支持下，有信心在3至4年內讓這座地標重現神采。

神準預言災厄「12根千萬檜木牌樓」遭颱風吹垮！南鯤鯓王爺揭「國運代表字」

台南北門南鯤鯓代天府去年才受到「丹娜絲」颱風影響，牌樓意外倒塌。（圖／民視新聞）

針對2026丙午馬年的運勢，廟方特別準備「興」、「旺」、「發」三字向五府千歲請示，最終由王爺以聖筊選定「旺」作為年度吉祥代表。廟方表示，這預示著新的一年將萬事興旺。廟方也將在農曆大年初一（2月17日）清晨5點開廟門時，贈送限量「旺」字吊飾給參與信眾，祈求全民好運連連。為了讓信眾「身心安康」，今年贈春聯活動更特別邀請17名專業整復師現場義診，配合悠揚國樂演奏，讓排隊民眾領取春聯之餘也能舒緩筋骨。今年準備的3000幅門聯與1萬份春聯，在短短數小時內便被索取一空，再次展現王爺總廟的強大號召力。













