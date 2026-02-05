千萬發票急尋得主！獎落這縣市 3/5沒兌領就充公

財政部指出，2025年9月至10月期的發票中，還有一張一千萬特別獎至今沒人領取。（示意圖／東森新聞）





每到發票開獎的日子，大家總是滿懷期待地看著手機螢幕或紙本，希望自己就是那個被財神爺點名的幸運兒。但你知道嗎？有些人的千萬大獎竟然已經快要飛了！財政部近期發出急尋令，2025年9月至10月期的發票中，還有一張1000萬特別獎至今沒人領取，民眾趕快檢查自己的發票，可別錯過大獎了。

花153元中千萬發票

財政部賦稅署特別指出，這張尚未兌領的千萬發票消費地點位於桃園市中壢區。幸運兒當時在中山東路的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，僅花費153元買了地瓜葉和雞蛋等日常生鮮，幸運中了千萬大獎。

目前領獎期限已經進入倒數階段，截止日期只到2026年3月5日，財政部提醒民眾趕快再確認一下手中的發票，說不定那個跟財神爺擦身而過的人就是你。

根據最新統計，除了這張快到期的發票，2025年11至12月期的統一發票也即將在2月6日開始領獎。該期共開出了17張千萬特別獎，目前合計共有18個千萬大獎仍在等待幸運兒現身。

善用兌獎APP

為了避免「與財神擦身而過」的遺憾發生，財政部呼籲，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

財政部特別提醒，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

