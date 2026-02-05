千萬發票沒人領！財政部急尋11位幸運兒 消費地點一次看

去年9至10月中獎的統一發票即將截止領獎，根據財政部統計，目前仍有11張百萬元以上大獎尚未兌領，其中包含2張價值千萬元的特別獎。財政部提醒，領獎期限僅至2026年3月5日，呼籲中獎民眾務必把握時間前往兌領，以免錯失這筆意外之財。

2張千萬特別獎仍待領取

根據財政部公布的資料，2張尚未領取的千萬特別獎中獎號碼為「25834483」，分別開立於台北市信義區的Google Play平台，消費金額僅50元的訂閱費；以及桃園市中壢區中山東路3段88號的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，消費金額為153元的食品等品項。

4張200萬特獎分布北中南

中獎號碼「46587380」的200萬元特獎則有4張尚未兌領，開立地點涵蓋北部及南部地區。包括台北市信義區的App Store，消費165元購買應用程式；第2張開立於台北市松山區長安東路2段225號8樓的街口支付，消費90元手續費；第3張開立於桃園市桃園區慈文路727、729號的POYA Beauty寶雅，消費1117元購買物品等；第4張則開立於屏東縣潮州鎮信義路27號1樓的寶昌食品，消費120元購買食品。

5張雲端發票百萬獎等待幸運兒

此外，還有5張雲端發票專屬的百萬元獎項同樣無人領取，開立店家及消費明細如下：

7-ELEVEN｜基隆市七堵區東新街2號，飲品等共295元 App Store｜台北市信義區，應用程式165元 Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓，外送費等共69元 Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓，外送費等共9元 7-ELEVEN｜宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號，飲品等共71元

2026年發票獎金預算近200億元

財政部今日（1/28）也赴立法院報告，2026年統一發票給獎及推行預算編列197億1,078萬元，其中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及行政費用等項目為188億7,912萬元。增加的經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項，意味著民眾的中獎機率有望進一步提升。

雲端發票專屬獎組數大幅增加

財政部書面報告指出，為提升民眾索取雲端發票的誘因，落實節能減碳政策，財政部持續編列預算支應統一發票給獎及推行。去年5至12月期間，已將雲端發票專屬獎500元的開獎組數，由原本的245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數則維持不變。調整後，每期雲端發票專屬獎總組數增加至326萬6,030組，藉此鼓勵更多民眾使用雲端發票，響應環保政策。

