千萬發票無人領！財政部急尋「買菜人」 3/5逾期就充公

財政部近期發布提醒，2025年9至10月期統一發票中，仍有一張1000萬元特別獎尚未兌領，領獎期限已進入倒數，呼籲民眾儘速檢查手中發票，以免錯失鉅額獎金。

千萬發票消費地點位於桃園市中壢區中山東路的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」。（圖／中天新聞）

財政部賦稅署指出，這張尚未領取的千萬發票，消費地點位於桃園市中壢區中山東路的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，中獎人僅花費153元購買地瓜葉、雞蛋等日常生鮮用品，便幸運抱走千萬大獎。但截至目前仍未有人前往兌領。

賦稅署提醒，該期發票領獎期限至2026年3月5日止，若逾期未領，獎金將依法充公，請民眾務必再次確認家中紙本發票或電子載具紀錄。此外，2025年11至12月期統一發票將於2月6日起開放領獎，該期共開出17張千萬特別獎，加計前期未領獎項，目前仍有18個千萬大獎等待幸運得主現身。

為避免錯過中獎機會，財政部建議民眾善用「財政部統一發票兌獎APP」，提前完成載具歸戶與帳戶設定。若於開獎前完成歸戶，中獎後可直接透過APP領獎，並可節省最高4萬元印花稅。紙本發票中獎者，則須於期限內前往第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社或連江縣農會信用部等指定據點兌領。

財政部也提醒，民眾可將行動支付、電子發票及公用事業帳單綁定手機條碼並完成歸戶，中獎時即可即時通知、快速領獎，避免再度與財神爺擦身而過。

