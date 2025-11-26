千萬發票無人領！載具「1功能」打開中獎通知不漏接

生活中心／王靖慈報導

統一發票近期又開獎啦！不過114年7、8月的千萬特別獎領獎期限將在 2026年1月5日到期，最讓人驚訝的是竟然有兩張1000萬發票還尚未被領取，其中一張更是只花300元訂閱App Store就中了千萬獎金。









App300元訂閱「開中1000萬大獎」！財政部曝這2張發票再不領要掰了

民眾使用雲端發票、辦理歸戶載具，電子發票整合平台會「自動通知」民眾中獎。（圖／民視新聞）





根據財政部公布資訊，114年 7、8 月期的特別獎（1000萬）號碼為53960536，而特獎（200萬）為 51509866。雖然不少人已順利領獎，但目前仍有兩張千萬發票乏人問津，分別來自臺南市龍崎區關南站門市7-ELEVEN（消費102元），以及App Store訂閱（消費300元）。賦稅署提醒，中獎發票的兌領期間為2025年10月6日至2026年1月5日，一定要在期限內完成領獎。

若民眾使用雲端發票、辦理歸戶載具，電子發票整合平台會「自動通知」民眾中獎，將不會錯過；若民眾用的是店家會員卡，店家也會主動提醒。至於使用悠遊卡、icash或一卡通的人，就需要勤勞一點，去超商機台或財政部電子發票整合服務平台上查詢是否中獎。

賦稅署呼籲多用雲端發票可避免紙本發票遺失，也可開出專屬的加碼獎，增加中獎率。（圖／民視新聞）

另外，賦稅署也再次呼籲「記得申請載具、多用雲端發票」，因為雲端發票不只環保，還有專屬的加碼獎，更能避免紙本發票遺失的悲劇發生。民眾只要下載財政部的統一發票兌獎APP，把所有載具歸戶、設定好帳戶，就能做到「中獎自動匯款」，連跑銀行都省了。且最棒的是「24小時都能兌領」，不受上班時間限制，完全是懶人的福音。

