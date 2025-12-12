千萬網紅堅不刪「台灣是國家」留言！她大讚有骨氣：不像一些藝人愛舔共

娛樂中心／李紹宏報導

義大利知名音樂YouTuber「Davie504」近日透露，在一年前的YouTube留言中提到「台灣是個國家」，且堅決不刪留言，因此遭贊助商撤回7萬5000美元（約新台幣224萬元）的合作贊助。對此，財經網美胡采蘋表達支持立場，並在社群平台上捐款7500元，大讚他不會為了中共低頭，也酸不像台灣很多藝人愛舔共！

財經網美胡采蘋大讚義大利千萬網紅不刪「台灣是國家」留言。（圖／翻攝自Emmy追劇時間臉書）

Davie504在最新影片中透露，自己曾經接到一筆高額贊助。在談妥合作條件後，贊助商要求他刪除一條一年前的留言，內容是「Slap like now for an EPIC 2020 PS: Taiwan is a country, noobs」，表達他支持台灣是國家。後來贊助商給出選擇，刪除該留言並改口承認台灣只是「一個地區」，否則將撤回這筆贊助。最終，Davie504選擇堅持自己的立場，取消了合作。

對於Davie504的堅持，財經網紅胡采蘋在社群媒體上表達了支持，她指出「總會有人不肯為了這樣的事情低頭」，並狂酸不像一些台灣藝人還在替中共慶祝國慶，強調選擇堅持的勇氣。為了支持Davie504的立場，胡采蘋在YouTube上進行了7500元的「超級感謝」贊助。

義大利YouTuber、音樂家「Davie504」。（圖／翻攝自YT）

Davie504在最新影片中透露，自己曾經接到一筆金額高達7萬5000美元的贊助。在談妥合作條件後，贊助商要求他刪除一條一年前的留言，內容是「Slap like now for an EPIC 2020 PS: Taiwan is a country, noobs」，這條留言表達了他對台灣是個國家立場的支持。贊助商給出了兩個選擇：要麼刪除該留言並改口承認台灣只是「一個地區」，否則將撤回這筆贊助。最終，Davie504選擇堅持自己的立場，取消了合作。



貼文一出，讓網友讚爆，「台灣裡一堆連中國錢都沒賺到的，還整天替中國附和發聲，這邏輯我也是很難理解」、「他是地理上台灣第一個YouTube訂閱突破千萬的Youtuber」、「一個外國人在教台灣藍白粉：什麼是骨氣」、「他好帥唷！對比一些舔到極致的人，善的正能量有時會讓他收獲更豐富」、「我們的藝人膝蓋和舌頭都比較軟，一有空就跪舔」。



