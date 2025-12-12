千萬網紅堅持「台灣是國家」！她1句話酸爆

▲知名義大利YouTuber「Davie504」近來披露，曾接到一間手遊公司業配，但案主要他刪除與「台灣是個國家」有關的留言，被他斷然拒絕。（圖／取自Davie504 YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 擁有超過1360萬訂閱、以高超貝斯技巧與幽默風格聞名的知名義大利YouTuber「Davie504」近來披露，曾因不刪除「台灣是個國家」的網路留言，痛失約7萬5000美元（台幣233萬元）的業配。對此，財經網紅胡采蘋11日表示，一直都是有人不肯為這種事情低頭，「不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶」。

Davie504在影片中表示，五年前他接獲一家手遊公司「誘人的合作邀約」，但影片拍完、剪輯完，就差最後一部上傳的時候，該手遊公司要求他刪除一個2019年一則寫著「菜雞，台灣是個國家」（Taiwan is a country, noobs）的留言。

廣告 廣告

Davie504指出，他當下認為，「台灣是個國家」那句留言是「常識」，且他從來不是個政治化的人，因此果斷拒絕廠商要求，也讓他失去約7萬5000美元（約台幣233萬元）的報酬。

對此，胡采蘋在臉書發文表示，「一直都是有人不肯為這種事情低頭啦，不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶。剛剛已在化妝師幫我弄頭髮時捐了YT超級感謝上限的7500新台幣，小小心意。」

網友們也紛紛留言表示，「台灣裡一堆連中國錢都沒賺到的，還整天替中國附和發聲，這邏輯我也是很難理解」、「他是正港台灣女婿喔」、「我們的藝人膝蓋和舌頭都比較軟，ㄧ有空就跪舔……」、「敬佩他的骨氣」、「這就是善的循環」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

馬桶公司得標「5.9億炸藥採購案」！1數據超慘烈 他傻眼了

柯文哲下一步？他大膽預言「對戰恰查某」：斷這人連任路

馬桶公司變軍火之王！竟得標5.9億炸藥採購案 他曝內幕：有問題