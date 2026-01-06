千萬網紅「和獵豹賽跑」出事！大腿濺血拚死猛衝

娛樂中心／倪譽瑋報導

擁有破千萬訂閱的網紅IShowSpeed與獵豹賽跑，結果腿被抓傷。（圖／翻攝自YT＠IShowSpeed）

人氣極高的外國網紅「IShowSpeed」（中國稱他為甲亢哥）日前拍影片分享，他與獵豹在荒野賽跑，比賽前腿被抓出一條大血痕，但仍堅持上陣、硬著頭皮猛衝，最終以落後不到10秒的成績輸給獵豹。影片獲得破千萬觀看，有人笑稱獵豹還沒盡全力、有人傻眼直呼這是在玩命。

綜合外媒報導，日前IShowSpeed發布影片，在一處荒野上，只見他赤裸上身秀出肌肉，打算與獵豹來一場賽跑，賽前豹突然用爪子攻擊他，IShowSpeed的大腿被抓出長長的血痕。雖然受傷，但他還是決定賽跑，獵豹出籠後，IShowSpeed帶傷拚盡全力猛衝，獵豹早一步到達終點，但他隨後就跟上，對於自己爆發力大喊「我就是速度」。

IShowSpeed帶傷硬跑，對只慢幾秒的結果非常滿意。（圖／翻攝自YT＠IShowSpeed）

影片獲得破千萬觀看，不少人笑稱，「想像一下如果獵豹全力以赴會發生什麼」、「那隻豹根本沒跑！」「獵豹在走路，兄弟」、「牠可能只用了大約8％的力氣」；也有人為IShowSpeed的傷口擔憂，「真是最真實的傷和血跡」、「兄弟對那道刮痕視而不見，好像什麼事都沒發生一樣」、「在賭命啊兄弟」、「不小心被獵豹抓傷了」。

關於IShowSpeed的個人資訊，他本名叫Darren Jason Watkins Jr.，在外國人氣相當高，Youtube頻道有超過4000萬的訂閱，有時直播玩遊戲、有時到世界各國參訪，但也曾在部分影片中說出歧視、性相關言論而引起爭議。

不良行為，請勿模仿！





