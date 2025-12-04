千萬網紅Cosplay《魔法壞女巫》 竟撞臉吳宗憲「本人也認證」：有像

娛樂中心／綜合報導

Bretman Rock 被指撞臉吳宗憲。（圖／翻攝自Threads）

美籍菲律賓裔美妝部落客「Bretman Rock」在IG上擁有1932萬人追蹤，足見在網路上具有極高人氣，近日，掀起關注的是她Cosplay電影中的角色，沒想到被說撞臉綜藝天王吳宗憲，相似程度就連本人都認證。

近日「Bretman Rock」穿著粉紅色上衣，以誇張逗趣的表情模仿電影《魔法壞女巫2》角色，並將其拍成影片放在網路上，今（4日）街頭藝人明堯看見之後，透露第一眼看成是「吳宗憲」，還為此轉發影片直呼：「眼睛怎麼了」。

廣告 廣告

明堯的發言讓不少網友感同身受，笑說「我也是，不是只有你吧」、「該不會是失散已久的妹妹吧」、「的確像吳宗憲」，豈料，不只是網友一致認為撞臉，連吳宗憲本人都親自認證，據《TVBS新聞網》報導，吳宗憲表示真的有像，認為看了心情好最重要。

Bretman Rock表情十分逗趣。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

控遭前任下藥性侵！江祖平沉寂3個月飛離台灣 罕發聲洩最新近況

季芹愛女19歲了！父母出手「馬拉松規格慶生」 竟先道歉女兒未來另一半

資深女星大腸癌病逝...享壽73歲 4個月前「暴瘦露面」成最後身影

濱崎步被取消！日大咖歌手廣州場卻照唱 見座位「1狀況」不忍吐心聲

